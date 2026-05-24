Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Công an xã Đak Đoa xử lý 3 thiếu niên cướp giật tiền của người khuyết tật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Công an xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đang lập hồ sơ xử lý 3 thiếu niên có hành vi cướp giật tiền của một người khuyết tật trên địa bàn xã.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 45 phút ngày 19-5, ông R. (SN 1956, trú tại làng Bối, xã Đak Đoa) đi bộ từ nhà tới quán tạp hóa để mua thức ăn. Ông R. là người khuyết tật đi lại tương đối khó khăn.

cong-an-xa-dak-dang-xu-ly-nhom-thieu-nien-cuop-giat-tien-cua-nguoi-gia-tan-tat-anh-dvcc.jpg
Công an xã Đak Đoa xử lý nhóm thiếu niên cướp giật tiền của người khuyết tật. Ảnh: ĐVCC

Lúc này, ông R. mang theo trong người 1,5 triệu đồng. Khi chuẩn bị bước vào quán tạp hóa, một thiếu niên đi bộ tới gần bắt chuyện rồi giật toàn bộ số tiền ông R. đang cầm theo.

Sau đó, thiếu niên này chạy bộ ra xe máy đã có 2 thiếu niên khác chờ sẵn bên kia đường rồi cả 3 lên xe tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đak Đoa đã khẩn trương triển khai lực lượng truy xét và xác định 3 thiếu niên thực hiện vụ cướp giật tài sản trên là P.C.T. (SN 2015), N. (SN 2013) và L. (SN 2011) cùng trú tại xã Đak Đoa.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Khi vào quán tạp hóa thấy ông R. lớn tuổi, khuyết tật và mang theo tiền nên đã nảy sinh ý định cướp giật để tiêu xài.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đưa thực tế giao thông vào kỳ sát hạch lái xe

Đưa thực tế giao thông vào kỳ sát hạch lái xe

Pháp luật

(GLO)- Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, Phòng CSGT (Công an tỉnh) phối hợp với các trung tâm sát hạch rà soát, điều chỉnh nhiều tuyến sát hạch theo hướng tiệm cận điều kiện lưu thông thực tế để đánh giá sát hơn kỹ năng quan sát, xử lý tình huống của học viên.

Khởi tố ca sỹ Miu Lê

Khởi tố ca sỹ Miu Lê

Tin tức

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, tạm giam Lê Nhật Ánh (SN 1991, ca sĩ Miu Lê) và Vũ Khương An về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", đồng thời khởi tố bị can Trần Minh Trang về hành vi "Không tố giác tội phạm".

Công an Gia Lai lắp đặt hình ảnh CSGT bắn tốc độ tại các “điểm nóng” để nhắc nhở người dân.

Đặt hình ảnh CSGT bắn tốc độ tại các “điểm nóng” để nhắc nhở người đi đường

Pháp luật

(GLO)- Những ngày qua, người dân các phường An Nhơn, Bình Định và khu vực lân cận bày tỏ thích thú với cách làm sáng tạo của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) khi đặt hình ảnh cán bộ CSGT bắn tốc độ tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra vi phạm, gây tai nạn giao thông.

null