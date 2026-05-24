Công an xã Đak Đoa xử lý 3 thiếu niên cướp giật tiền của người khuyết tật

(GLO)- Công an xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đang lập hồ sơ xử lý 3 thiếu niên có hành vi cướp giật tiền của một người khuyết tật trên địa bàn xã.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 45 phút ngày 19-5, ông R. (SN 1956, trú tại làng Bối, xã Đak Đoa) đi bộ từ nhà tới quán tạp hóa để mua thức ăn. Ông R. là người khuyết tật đi lại tương đối khó khăn.

Công an xã Đak Đoa xử lý nhóm thiếu niên cướp giật tiền của người khuyết tật. Ảnh: ĐVCC

Lúc này, ông R. mang theo trong người 1,5 triệu đồng. Khi chuẩn bị bước vào quán tạp hóa, một thiếu niên đi bộ tới gần bắt chuyện rồi giật toàn bộ số tiền ông R. đang cầm theo.

Sau đó, thiếu niên này chạy bộ ra xe máy đã có 2 thiếu niên khác chờ sẵn bên kia đường rồi cả 3 lên xe tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đak Đoa đã khẩn trương triển khai lực lượng truy xét và xác định 3 thiếu niên thực hiện vụ cướp giật tài sản trên là P.C.T. (SN 2015), N. (SN 2013) và L. (SN 2011) cùng trú tại xã Đak Đoa.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Khi vào quán tạp hóa thấy ông R. lớn tuổi, khuyết tật và mang theo tiền nên đã nảy sinh ý định cướp giật để tiêu xài.