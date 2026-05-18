Gia Lai: Vận động đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) vừa vận động đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Lợi (SN 1993, trú thôn Hòa Đại, xã Hòa Hội) ra đầu thú sau 2 năm lẩn trốn vì hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, từ ngày 6 đến 15-6-2024, Nguyễn Văn Lợi cùng 2 đối tượng khác sử dụng mô tô phân khối lớn gây ra 6 vụ cướp giật tài sản là dây chuyền, kiềng đeo cổ bằng vàng của những người đi đường trên địa bàn tỉnh Bình Định (cũ), với tổng giá trị tài sản hơn 140 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Lợi. Ảnh: ĐVCC

Sau khi gây án, 2 đồng phạm của Lợi đã bị cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam và điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Riêng Nguyễn Văn Lợi bỏ trốn khỏi địa phương.

Tháng 12-2024, Công an tỉnh Bình Định (cũ) ra quyết định truy nã đối với Lợi về hành vi cướp giật tài sản, quy định tại khoản 2, Điều 171 Bộ luật Hình sự.

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp tuyên truyền, vận động gia đình và người thân tác động đối tượng ra trình diện.

Đến ngày 16-5, Lợi đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Phòng Cảnh sát hình sự đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Gia Lai: Bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo dưới vỏ bọc “cho vay đáo hạn ngân hàng”

(GLO)- Ngày 11-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Lê Tài Nông (SN 1988, trú phường Quy Nhơn Bắc) và Nguyễn Thị Thoa (SN 1985, trú phường An Nhơn Nam) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH về tội “Nhận hối lộ” liên quan sai phạm trong hoạt động cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo cáo trạng, ông Hoan đã nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.

