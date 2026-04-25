Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Công an phường Diên Hồng vận động đối tượng trốn lệnh truy nã ra đầu thú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 25-4, Công an phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) cho biết đã vận động đối tượng truy nã Lê Phước Tâm (SN 2002, trú tại tổ 10 Ia Kring, phường Diên Hồng) ra đầu thú.

Theo hồ sơ, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 7-7-2025, Tâm cùng 1 số đối tượng khác có hành vi gây rối trật tự công cộng ở khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku).

Đối tượng Tâm đã ra đầu thú. Ảnh: ĐVCC

Sau khi lực lượng Công an vào cuộc điều tra, Tâm đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối tượng.

Trong thời gian lẩn trốn, Tâm đã đi qua nhiều địa phương như Đắk Lắk, TP. Hồ Chí Minh và trốn sang Campuchia làm nghề tự do.

Qua nắm bắt thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Diên Hồng đã kiên trì vận động, thuyết phục Tâm ra đầu thú. Hiện đối tượng đã bị tạm giam và chuyển đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

Đánh giá bài viết

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

Pháp luật

(GLO)- Ngày 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Huỳnh Thành Tâm (SN 1994, phường Bồng Sơn) 18 năm tù; Lương Thị Kiều Oanh (SN 1991), Bùi Thị Lệ (SN 1974) đều trú phường Quy Nhơn Nam và Nguyễn Trương Bảo Nhân (SN 1994, phường Quy Nhơn) cùng 12 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Tin tức

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

Tổ chức “Phiên tòa giả định” tuyên truyền phòng - chống ma túy cho đoàn viên thanh niên xã Bình Phú

Tin tức

(GLO)- Ngày 19-4, tại UBND xã Bình Phú, Chi đoàn MTTQ và các đoàn thể tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn xã Bình Phú, Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức chương trình “Phiên tòa giả định” tuyên truyền phòng - chống ma túy cho đoàn viên thanh niên.

