Công an phường Diên Hồng vận động đối tượng trốn lệnh truy nã ra đầu thú

(GLO)- Ngày 25-4, Công an phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) cho biết đã vận động đối tượng truy nã Lê Phước Tâm (SN 2002, trú tại tổ 10 Ia Kring, phường Diên Hồng) ra đầu thú.

Theo hồ sơ, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 7-7-2025, Tâm cùng 1 số đối tượng khác có hành vi gây rối trật tự công cộng ở khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku).

Đối tượng Tâm đã ra đầu thú. Ảnh: ĐVCC

Sau khi lực lượng Công an vào cuộc điều tra, Tâm đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối tượng.

Trong thời gian lẩn trốn, Tâm đã đi qua nhiều địa phương như Đắk Lắk, TP. Hồ Chí Minh và trốn sang Campuchia làm nghề tự do.

Qua nắm bắt thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Diên Hồng đã kiên trì vận động, thuyết phục Tâm ra đầu thú. Hiện đối tượng đã bị tạm giam và chuyển đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.