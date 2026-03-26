Gia Lai: Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm, thu giữ hơn 151 gói ma túy

(GLO)- Ngày 25-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Bắc đã bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Trường Viên (còn gọi là “Ni dẹo”, SN 1987, trú tại tổ 14, phường An Khê).

Theo hồ sơ, Nguyễn Trường Viên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định truy nã nguy hiểm vào ngày 9-3-2026 về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Nguyễn Trường Viên.

Qua công tác quản lý địa bàn, ngày 24-3, lực lượng chức năng xác định Viên đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc khu phố 8, phường Quy Nhơn Bắc. Tuy nhiên, với thủ đoạn tinh vi, đối tượng liên tục thay đổi địa điểm nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, tổ công tác phát hiện đối tượng di chuyển về hướng xã Xuân Lộc (tỉnh Đắk Lắk), nghi vấn mang theo ma túy. Quyết không để đối tượng tẩu thoát, lực lượng chức năng đã tổ chức truy bắt khẩn cấp.

Đến khu vực một quán nước mía ven quốc lộ 1D thuộc xã Xuân Lộc, lực lượng Công an đã khống chế và bắt giữ đối tượng.

Số ma túy phát hiện trên người Viên.

Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện trên người Viên có nhiều gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại nhà trọ tại phường Quy Nhơn Bắc, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 151 gói ma túy với tổng trọng lượng hơn 107 gam.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.