Gia Lai: Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm, thu giữ hơn 151 gói ma túy

NGUYỄN GIANG
(GLO)- Ngày 25-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Bắc đã bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Trường Viên (còn gọi là “Ni dẹo”, SN 1987, trú tại tổ 14, phường An Khê).

Theo hồ sơ, Nguyễn Trường Viên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định truy nã nguy hiểm vào ngày 9-3-2026 về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Nguyễn Trường Viên.

Qua công tác quản lý địa bàn, ngày 24-3, lực lượng chức năng xác định Viên đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc khu phố 8, phường Quy Nhơn Bắc. Tuy nhiên, với thủ đoạn tinh vi, đối tượng liên tục thay đổi địa điểm nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, tổ công tác phát hiện đối tượng di chuyển về hướng xã Xuân Lộc (tỉnh Đắk Lắk), nghi vấn mang theo ma túy. Quyết không để đối tượng tẩu thoát, lực lượng chức năng đã tổ chức truy bắt khẩn cấp.

Đến khu vực một quán nước mía ven quốc lộ 1D thuộc xã Xuân Lộc, lực lượng Công an đã khống chế và bắt giữ đối tượng.

Số ma túy phát hiện trên người Viên.

Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện trên người Viên có nhiều gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại nhà trọ tại phường Quy Nhơn Bắc, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 151 gói ma túy với tổng trọng lượng hơn 107 gam.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hành trình 13 năm truy lùng kẻ thủ ác mang tên “Công Lý”

(GLO)- Sau 13 năm ròng rã với hành trình đầy kỳ công và gian khổ, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã vén bức màn bí ẩn từ vụ giết người dã man trong đêm tối, không có người chứng kiến ở rừng cao su. Kẻ thủ ác mang tên “Công Lý” đã cúi đầu nhận án chung thân.

Gia Lai: Lãnh 14 năm tù vì đánh chết con rể

(GLO)- Ngày 19-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo A’Rơng (SN 1958, trú tại làng Ia Lang, phường Hội Phú) 14 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân chính là con rể của bị cáo.

Gia Lai: 25 năm tù cho bị cáo đâm chết người sau mâu thuẫn

Lãnh án 25 năm tù vì đâm chết người

(GLO)- Ngày 18-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Tâm (SN 2007, trú tại xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) 25 năm tù về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. 

Gia Lai: Xóa ổ nhóm ma túy tại xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 17-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

