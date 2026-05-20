Triệu tập nhóm thanh niên dùng hung khí hỗn chiến trong lô cao su

(GLO)- Theo nguồn tin của phóng viên, Công an xã Ia Krêl (tỉnh Gia Lai) đã triệu tập nhóm thanh niên dùng dao, rựa đánh nhau gây thương tích trong lô cao su tại làng Nẻh, xã Ia Krêl.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Vào khoảng 23 giờ 20 phút ngày 10-5, Siu Thái (SN 2007) cùng Siu Tin (SN 2010, cùng trú tại làng Nẻh, xã Ia Krêl) đang ngủ tại nhà của Tin thì nhận được điện thoại từ Rơ Lan Nhiêu (SN 2009, ở cùng làng).

Các đối tượng Thái, Uin, Tin và Lít bị triệu tập liên quan đến vụ dùng hung khí đánh nhau trong lô cao su. Ảnh: Quang Nguyên

Nhiêu báo rằng Lục Ngọc Toàn (SN 1992, trú tại thôn Thanh Tân, xã Ia Krêl; là người trước đó đã có mâu thuẫn với Thái) hẹn đánh nhau với nhóm của Thái. Nghe vậy, Thái liền rủ thêm đồng bọn là Ksor Uin (SN 2007), Rơ Mah Lít (SN 2000) và 4 thanh niên khác cùng ở làng Nẻh mang theo dao đi đánh nhau.

Đến khoảng 23 giờ 45 phút cùng ngày, nhóm của Thái đụng độ Toàn cùng Bùi Đức Duy (SN 1986, trú tại xã Đức Cơ) ở lô cao su của Đội 3 - Đoàn Kinh tế quốc phòng 75. Lúc này, Toàn cầm theo 1 cây tre gắn 2 thanh sắt nhọn; Duy cầm theo 1 con dao dài khoảng 40 cm.

Hai nhóm lao vào hỗn chiến. Hậu quả, Toàn bị đa vết thương vùng đầu cùng nhiều vết thương khác, đang được điều trị tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an xã Ia Krêl đã triệu tập các đối tượng có liên quan đến làm việc và thu giữ toàn bộ số hung khí dùng để đánh nhau.

Vụ việc đang được Cơ quan điều tra hình sự khu vực Binh đoàn 15 thụ lý theo thẩm quyền.