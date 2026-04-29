Gia Lai: Khởi tố nhóm thanh niên hỗn chiến gây náo loạn tại quán nước

(GLO)- Ngày 29-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến gây náo loạn ở quán nước tại xã Chư Prông.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 22-2-2026, tại quán nước của bà Đ.T.B. (thôn 2, xã Chư Prông), khoảng hơn 10 đối tượng lao vào dùng tay chân, bàn ghế, mũ bảo hiểm đánh nhau gây náo loạn.

Nhóm đối tượng dùng mũ bảo hiểm, bàn ghế để đánh nhau. Ảnh chụp màn hình

Nhận được tin báo, Công an xã Chư Prông đã vào cuộc xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan.

Qua xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 6 đối tượng gồm: V.H.T.T. (SN 2008), P.A.H. (SN 2009), Phạm Văn Hà (SN 2004), M.H.P.H. (SN 2009), T.M.T. (SN 2009, cùng trú tại xã Chư Prông) và Nguyễn Tấn Bình (SN 2004, trú tại xã Ia Púch) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

6 đối tượng đã bị khởi tố trong vụ hỗn chiến gây náo loạn quán nước. Ảnh: ĐVCC

Bước đầu xác định, nhóm của T. và nhóm của N.P.Tr. (SN 2004, trú tại xã Chư Prông) có xích mích, mâu thuẫn từ trước. Khi gặp nhau vào tối 22-2 tại quán nước, 2 bên đã lao vào đánh nhau gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng.

Lực lượng Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.