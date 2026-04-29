Gia Lai: Khởi tố nhóm thanh niên hỗn chiến gây náo loạn tại quán nước

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Ngày 29-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến gây náo loạn ở quán nước tại xã Chư Prông.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 22-2-2026, tại quán nước của bà Đ.T.B. (thôn 2, xã Chư Prông), khoảng hơn 10 đối tượng lao vào dùng tay chân, bàn ghế, mũ bảo hiểm đánh nhau gây náo loạn.

Nhóm đối tượng dùng mũ bảo hiểm, bàn ghế để đánh nhau. Ảnh chụp màn hình

Nhận được tin báo, Công an xã Chư Prông đã vào cuộc xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan.

Qua xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 6 đối tượng gồm: V.H.T.T. (SN 2008), P.A.H. (SN 2009), Phạm Văn Hà (SN 2004), M.H.P.H. (SN 2009), T.M.T. (SN 2009, cùng trú tại xã Chư Prông) và Nguyễn Tấn Bình (SN 2004, trú tại xã Ia Púch) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

6 đối tượng đã bị khởi tố trong vụ hỗn chiến gây náo loạn quán nước. Ảnh: ĐVCC

Bước đầu xác định, nhóm của T. và nhóm của N.P.Tr. (SN 2004, trú tại xã Chư Prông) có xích mích, mâu thuẫn từ trước. Khi gặp nhau vào tối 22-2 tại quán nước, 2 bên đã lao vào đánh nhau gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng.

Lực lượng Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Tin tức

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Tin tức

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

