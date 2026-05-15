Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh

(GLO)- Ngày 14 và 15-5, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo đó, Đội CSGT đường bộ số 4 phối hợp với HEAD Honda Hữu Đức Tây Sơn tổ chức tuyên truyền Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Tây Sơn.

Hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh Trung tâm GDNN-GDTX Tây Sơn. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, học sinh được phổ biến các quy định cơ bản của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tìm hiểu các lỗi vi phạm phổ biến ở lứa tuổi học sinh và hậu quả của tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe gắn máy an toàn, kỹ năng quan sát, xử lý tình huống khi tham gia giao thông nhằm giúp học sinh nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân. Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 30 chiếc mũ bảo hiểm cho học sinh.

Trao bảng tượng trưng tặng mũ bảo hiểm cho Trung tâm GDNN-GDTX Tây Sơn. Ảnh: ĐVCC

Tại Trường THPT Hoài Ân (xã Hoài Ân), Trạm CSGT Tuy Phước phối hợp với Công an xã Hoài Ân tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho gần 580 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.​

Học sinh Trường THPT Hoài Ân xử lý tình huống do báo cáo viên đưa ra. Ảnh: ĐVCC

Thông qua các tình huống thực tế, học sinh được cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông trong lứa tuổi học đường; thực hành kỹ năng lái xe an toàn trên sa hình và ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông. Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 40 chiếc mũ bảo hiểm cho học sinh nhà trường.

Đội CSGT đường bộ số 4 phối hợp với Honda Tiến Dũng tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại Trường THPT An Lương (xã An Lương) với sự tham gia của 780 giáo viên, học sinh.

Học sinh Trường THPT An Lương thực hành xử lý tình huống trên máy RT. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, học sinh được kiểm tra kiến thức về an toàn giao thông, thực hành xử lý tình huống trên máy RT, lái xe giữ thăng bằng trên ván hẹp.

Tại chương trình, 20 chiếc mũ bảo hiểm đã được Ban Tổ chức tặng cho học sinh.

