Gia Lai: Tuyên truyền phòng - chống ma túy và lừa đảo trên mạng cho sinh viên

Tại chương trình tuyên truyền “Phòng - chống ma túy và lừa đảo trên không gian mạng” có những câu hỏi như: Có nên cung cấp mã OTP cho người lạ, xử lý ra sao khi bạn bè sử dụng ma túy hay có nên tin vào lời mời “việc nhẹ lương cao”…

Đây là những tình huống được các báo cáo viên lựa chọn phân tích, dẫn chứng xuyên suốt chương trình. Qua đó, cho thấy điểm chung của các hành vi nói trên là lợi dụng sự chủ quan, thiếu cảnh giác để trục lợi.

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn theo dõi buổi tuyên truyền. Ảnh: D.L

Với nội dung về phòng - chống ma túy, báo cáo viên đã cung cấp thông tin về các loại ma túy mới được ngụy trang tinh vi dưới dạng đồ uống, thực phẩm, thuốc lá điện tử… đồng thời chỉ rõ tác hại đối với sức khỏe, tinh thần và những hệ lụy pháp lý khi vi phạm.

Các dẫn chứng cụ thể giúp người nghe hình dung rõ hơn mức độ nguy hiểm cũng như hậu quả lâu dài. Chăm chú theo dõi buổi tuyên truyền, bạn Nguyễn Thị Cẩm Ly (lớp Luật K48C) chia sẻ: “Qua chương trình, tôi nhận thấy ma túy hiện nay không còn dễ nhận biết như trước mà được ngụy trang rất tinh vi, có thể xuất hiện ngay trong những sản phẩm quen thuộc. Điều này khiến tôi ý thức rõ hơn việc phải chủ động trang bị kiến thức để phòng tránh, đồng thời nhắc nhở bạn bè không chủ quan trước những lời mời gọi, thử nghiệm tưởng chừng vô hại”.

Tiếp nối nội dung trên, các phương thức lừa đảo trên không gian mạng cũng được báo cáo viên phân tích cụ thể, bám sát đời sống của sinh viên. Nhiều thủ đoạn phổ biến đã được nhắc đến, như giả danh cơ quan chức năng để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, lừa đảo tình cảm, chiếm đoạt tài sản hoặc sử dụng công nghệ deepfake để tạo hình ảnh, video giả mạo...

Ngoài nhận diện, báo cáo viên còn hướng dẫn sinh viên cách bảo vệ thông tin cá nhân khi tham gia môi trường số, lưu ý các dấu hiệu cần cảnh giác trong quá trình giao dịch, liên lạc trực tuyến, cũng như cách xử lý khi gặp tình huống nghi vấn để hạn chế rủi ro...

Để các nội dung này được truyền tải hiệu quả, Ban tổ chức đã kết hợp tuyên truyền trực tiếp với sân khấu hóa qua tiểu phẩm, phóng sự, lồng ghép văn nghệ và các phần giao lưu hỏi - đáp, qua đó tăng tính tương tác, tạo không khí sôi nổi và giúp sinh viên tiếp cận kiến thức một cách trực quan, dễ hiểu hơn.

Sinh viên Khoa Lý luận Chính trị - Luật và Quản lý nhà nước mang đến tiểu phẩm "Ánh sáng cuối con đường” nhằm khắc họa tác hại của ma túy và sự cần thiết của việc chung tay, tạo nên một môi trường sống an toàn cho người trẻ. Ảnh: D.L

Cách làm này nhận được phản hồi tích cực từ phía sinh viên nhà trường. Bạn Đặng Huyền Trang (lớp Lý luận Chính trị K48) cho hay: “Phần giao lưu, trả lời câu hỏi có quà giúp chúng tôi tiếp cận kiến thức một cách nhẹ nhàng, dễ hiểu hơn; nhất là với sinh viên năm nhất như tôi. Những tình huống được đưa ra rất gần với thực tế nên không chỉ giúp ghi nhớ lâu mà còn biết cách xử lý khi gặp phải, tránh được những rủi ro không đáng có”.