Gia Lai: Tuyên truyền phòng - chống ma túy và lừa đảo trên mạng cho sinh viên

Tại chương trình tuyên truyền “Phòng - chống ma túy và lừa đảo trên không gian mạng” có những câu hỏi như: Có nên cung cấp mã OTP cho người lạ, xử lý ra sao khi bạn bè sử dụng ma túy hay có nên tin vào lời mời “việc nhẹ lương cao”…
Đây là những tình huống được các báo cáo viên lựa chọn phân tích, dẫn chứng xuyên suốt chương trình. Qua đó, cho thấy điểm chung của các hành vi nói trên là lợi dụng sự chủ quan, thiếu cảnh giác để trục lợi.
Với nội dung về phòng - chống ma túy, báo cáo viên đã cung cấp thông tin về các loại ma túy mới được ngụy trang tinh vi dưới dạng đồ uống, thực phẩm, thuốc lá điện tử… đồng thời chỉ rõ tác hại đối với sức khỏe, tinh thần và những hệ lụy pháp lý khi vi phạm.
Các dẫn chứng cụ thể giúp người nghe hình dung rõ hơn mức độ nguy hiểm cũng như hậu quả lâu dài. Chăm chú theo dõi buổi tuyên truyền, bạn Nguyễn Thị Cẩm Ly (lớp Luật K48C) chia sẻ: “Qua chương trình, tôi nhận thấy ma túy hiện nay không còn dễ nhận biết như trước mà được ngụy trang rất tinh vi, có thể xuất hiện ngay trong những sản phẩm quen thuộc. Điều này khiến tôi ý thức rõ hơn việc phải chủ động trang bị kiến thức để phòng tránh, đồng thời nhắc nhở bạn bè không chủ quan trước những lời mời gọi, thử nghiệm tưởng chừng vô hại”.
Tiếp nối nội dung trên, các phương thức lừa đảo trên không gian mạng cũng được báo cáo viên phân tích cụ thể, bám sát đời sống của sinh viên. Nhiều thủ đoạn phổ biến đã được nhắc đến, như giả danh cơ quan chức năng để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, lừa đảo tình cảm, chiếm đoạt tài sản hoặc sử dụng công nghệ deepfake để tạo hình ảnh, video giả mạo...
Ngoài nhận diện, báo cáo viên còn hướng dẫn sinh viên cách bảo vệ thông tin cá nhân khi tham gia môi trường số, lưu ý các dấu hiệu cần cảnh giác trong quá trình giao dịch, liên lạc trực tuyến, cũng như cách xử lý khi gặp tình huống nghi vấn để hạn chế rủi ro...
Để các nội dung này được truyền tải hiệu quả, Ban tổ chức đã kết hợp tuyên truyền trực tiếp với sân khấu hóa qua tiểu phẩm, phóng sự, lồng ghép văn nghệ và các phần giao lưu hỏi - đáp, qua đó tăng tính tương tác, tạo không khí sôi nổi và giúp sinh viên tiếp cận kiến thức một cách trực quan, dễ hiểu hơn.
Cách làm này nhận được phản hồi tích cực từ phía sinh viên nhà trường. Bạn Đặng Huyền Trang (lớp Lý luận Chính trị K48) cho hay: “Phần giao lưu, trả lời câu hỏi có quà giúp chúng tôi tiếp cận kiến thức một cách nhẹ nhàng, dễ hiểu hơn; nhất là với sinh viên năm nhất như tôi. Những tình huống được đưa ra rất gần với thực tế nên không chỉ giúp ghi nhớ lâu mà còn biết cách xử lý khi gặp phải, tránh được những rủi ro không đáng có”.
Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Tuấn Kiệt - Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn - cho biết: Trong bối cảnh tội phạm và tệ nạn xã hội ngày càng diễn biến phức tạp, nhất là sự xâm nhập của ma túy và các hình thức lừa đảo tinh vi vào môi trường học đường, việc nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho sinh viên là yêu cầu cấp thiết.
"Thông qua những câu chuyện “án thật, việc thật” được chia sẻ tại chương trình, sinh viên không chỉ được nâng cao nhận thức mà còn có thêm kỹ năng để chủ động phòng ngừa, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phát huy vai trò của tuổi trẻ trong công tác phòng - chống tệ nạn xã hội. Đây chính là “liều vắc-xin tinh thần” giúp sinh viên tăng cường cảnh giác và biết cách tự bảo vệ mình trước các nguy cơ” - anh Kiệt nhấn mạnh.