Cho rằng giáo viên “dìm” con, nam phụ huynh cầm dao xông vào trường học

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Sáng 26-5, Đội Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) đã khống chế đối tượng mang dao vào trường học gây rối vì cho rằng con mình bị giáo viên “dìm”, cho điểm số thấp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 50 phút cùng ngày, Đội Cảnh sát 113 nhận được tin báo về 1 đối tượng mang theo hung khí vào gây rối tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi trên đường Võ Thị Sáu (phường Diên Hồng).

Đối tượng Hùng đã bị Cảnh sát 113 khống chế khi mang dao vào gây rối trong trường học. Ảnh: Thành Đồng

Đội Cảnh sát 113 lập tức cử 1 tổ công tác tới hiện trường. Tại đây, tổ công tác phát hiện đối tượng Phạm Minh Hùng (SN 1984, trú tại xã Ia Hrung) cầm theo dao, điều khiển xe máy vào trong sân trường nẹt pô gây mất trật tự và khiến nhiều học sinh, giáo viên hoảng sợ.

Lực lượng Công an cùng người dân trong khu vực khống chế đối tượng, thu giữ hung khí, đảm bảo an toàn cho học sinh và những người xung quanh. Hiện đối tượng Hùng đã được bàn giao cho Công an phường Diên Hồng thụ lý điều tra.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thành Đồng

Bước đầu, tại cơ quan Công an, Hùng khai nhận có 1 con lớn đã từng học tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi và 1 con nhỏ đang theo học tại đây. Hùng cho rằng cả 2 con mình đều bị 1 giáo viên trong trường có biểu hiện can thiệp, “dìm” điểm số dẫn đến bức xúc nên có hành vi trên.

Gia Lai: Khởi tố đối tượng tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có

(GLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với ông N.M.P. (SN 1978, trú làng Dơng, xã Kông Chro) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Sáng nay xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) cùng cấp dưới bị xét xử với cáo buộc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ” trong quá trình triển khai cơ sở 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức.

Đưa thực tế giao thông vào kỳ sát hạch lái xe

(GLO)- Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, Phòng CSGT (Công an tỉnh) phối hợp với các trung tâm sát hạch rà soát, điều chỉnh nhiều tuyến sát hạch theo hướng tiệm cận điều kiện lưu thông thực tế để đánh giá sát hơn kỹ năng quan sát, xử lý tình huống của học viên.

