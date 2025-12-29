Gia Lai: Bắt giam 2 đối tượng gây rối, đập phá ở cây xăng

(GLO)- Chỉ vì mâu thuẫn, 2 nam thanh niên đã hẹn đến 1 cây xăng tại xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) rồi dùng hung khí đánh nhau, đập phá tài sản. Sau thời gian lẩn trốn, các đối tượng đã bị Công an bắt tạm giam.

Quá trình điều tra xác định Đào Nguyễn Duy Lâm (SN 2001, trú tại thôn Đại An 1, xã Ia Khươl) có mâu thuẫn với Thái Duy Tuấn (SN 2000, trú tại làng Tơ Vơn 1, xã Ia Khươl).

Đối tượng Phong (hàng sau, thứ 2 từ trái qua) bị bắt giam vì đánh nhau gây rối, đập phá ở cây xăng. Ảnh: Văn Hưng

Cả 2 đã nhắn tin qua lại thách thức, hẹn nhau đến 1 cửa hàng xăng dầu tại thôn Đại An 2, xã Ia Khươl để giải quyết mâu thuẫn. Lâm rủ theo Lê Thanh Phong (SN 1997, trú tại xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi) đi gặp Tuấn.

Khoảng 20 giờ ngày 5-8-2025, cả Lâm, Phong, Tuấn cùng mang theo hung khí là dao tự chế đụng độ nhau ở cây xăng trên. 2 bên đã xông vào dùng dao chém gây thương tích cho nhau và đập phá tài sản tại đây.

Hậu quả, Tuấn bị thương tích ở cẳng tay trái và nhiều vết xây xát trên người; Lâm bị đứt gân cơ ở tay trái; Phong bị nhiều vết thương, gây đứt gân ngón tay phải.

Đối tượng Lâm (phải) đã rủ Phong đi đánh nhau vì mâu thuẫn với Tuấn. Ảnh: Văn Hưng

Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về các hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản.

Sau khoảng thời gian truy xét, ngày 25-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Ia Khươl thi hành lệnh bắt tạm giam với Lâm và Phong. Đồng thời, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với Tuấn và tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Được biết, đối tượng Lâm đã có 1 tiền án về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, Phong có 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”.