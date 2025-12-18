Gia Lai: Bắt đối tượng cộm cán mua bán trái phép chất ma túy

(GLO)- Sáng 18-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Công (SN 1987, trú tại thôn Đại An 1, xã Ia Khươl) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 15-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phối hợp với Công an xã Ia Khươl phát hiện, bắt quả tang Rơ Châm Chuân (SN 2006) và Rơ Châm Tưn (SN 2009, cùng trú tại làng Tơ Vơn 1, xã Ia Khươl) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trên quốc lộ 14 đoạn qua thôn 2, xã Ia Khươl.

3 đối tượng Chuân, Tưn và Sư (từ trái qua) đã bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Chí Trung

Cơ quan Công an đã thu giữ trên người của Tưn 1 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy, các đối tượng khai nhận đã góp tiền mua để sử dụng.

Đến khoảng 18 giờ 45 phút cùng ngày, cũng trên tuyến quốc lộ 14 đoạn qua thôn Đại An 1, lực lượng Công an tiếp tục bắt quả tang đối tượng Rơ Châm Sư (SN 2003, trú tại làng Mun, xã Ia Ly) đang tàng trữ 1 gói nilon tương tự.

Qua đấu tranh với 3 đối tượng trên, các trinh sát xác định Công chính là người đã bán ma túy cho các trai làng. Tối cùng ngày, lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ Công khi đối tượng đang ở nhà tại thôn Đại An 1.

Quá trình làm việc với Công, cơ quan Công an đã thu giữ 24 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng, đối tượng khai là ma túy do mình mua, sau đó chia nhỏ bán lại kiếm lời.

Đối tượng Công (phải) đã bị bắt giữ khi bán ma túy cho trai làng. Ảnh: Chí Trung

Được biết, Công là đối tượng cộm cán có nhân thân xấu với 3 tiền án về các tội “Hiếp dâm”, “Chống người thi hành công vụ” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.