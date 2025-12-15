Công an phường Quy Nhơn Nam xử lý hàng chục đối tượng liên quan đến ma túy

(GLO) - Trong 3 ngày đầu ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (từ ngày 12 đến 14-12), Công an phường Quy Nhơn Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện, xử lý hàng chục đối tượng liên quan đến ma túy.

Vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 12-12, trong quá trình phối hợp tuần tra kiểm soát, lực lượng Công an phường Quy Nhơn Nam và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) phát hiện tại bãi đỗ xe tòa nhà FLC Sea Tower (thuộc khu phố 10, phường Quy Nhơn Nam) có 1 đối tượng nghi vấn.

Hai đối tượng (từ trái qua) Huy, Chinh tại cơ quan Công an. Ảnh: ĐVCC

Qua làm việc, cơ quan Công an xác định đối tượng là Trà Nguyễn Bảo Huy (SN 2003, trú phường Quy Nhơn). Quá trình kiểm tra, Huy tự nguyện giao nộp 4 gói ni lông cất trong túi quần và khai nhận đây là ma túy đá (Methamphetamine) có trọng lượng 15,4188 gam, do Đặng Ngọc Trường Chinh (SN 1999, trú tại phường Quy Nhơn Nam) nhờ giữ hộ.

Tổ công tác tiến hành tạm giữ người và tang vật, đồng thời triệu tập đối tượng Chinh để làm việc. Ngày 13-12, Chinh đến cơ quan Công an làm việc và khai nhận đã mua 4 gói ma túy về để sử dụng.

Kiểm tra căn hộ Chinh đang ở, lực lượng chức năng thu giữ nhiều đồ vật liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan Công an tiến hành tạm giữ 2 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

3/5 đối tượng vừa bị Công an phường Quy Nhơn Nam lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc. Ảnh: ĐVCC

Trung tá Trần Quang Huy - Phó Trưởng Công an phường Quy Nhơn Nam - cho biết: Ngoài khám phá nhanh các vụ án, Công an phường còn tăng cường rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự và có nguy cơ liên quan đến ma túy; tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh nhạy cảm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với quần chúng nhân dân trong việc tiếp nhận tin phản ánh, tố giác tội phạm. Qua đó, Công an phường phát hiện, xử lý hàng chục đối tượng liên quan đến ma túy.

Trong đó, đơn vị đã khởi tố 1 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 256a Bộ luật Hình sự; lập hồ sơ đưa 5 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc; xử phạt vi phạm hành chính 12 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy và đưa vào diện quản lý theo quy định.

“Bên cạnh công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, đơn vị hướng tới xây dựng phường không ma túy. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục triển khai đợt cao điểm rà soát, phát hiện và xử lý tệ nạn ma túy. Trong đó, tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung vào các địa bàn có nguy cơ phát sinh tệ nạn nhằm kịp thời ngăn chặn, truy quét các đối tượng, đường dây ma túy” - Trung tá Huy khẳng định.