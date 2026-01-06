Cảnh báo hành vi giả mạo công văn của cơ quan BHXH để lừa đảo

(GLO)- Thời gian gần đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai tiếp tục nhận được ý kiến phản ánh từ người dân về việc giả mạo công văn của cơ quan BHXH để lừa đảo trục lợi.

Theo BHXH tỉnh Gia Lai, nhiều người dân phản ánh họ nhận được các "thông báo" giả mạo cơ quan BHXH như yêu cầu mang giấy tờ cá nhân đến một địa điểm để xác nhận, điều chỉnh thông tin, cập nhật căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, phục vụ tích hợp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), chi trả chế độ hưu trí, cập nhật thông tin trên ứng dụng VssID - BHXH số, nhận hỗ trợ hoặc nhận các chế độ BHXH, BHYT. Các “thông báo” này được thiết kế tương tự mẫu văn bản của cơ quan nhà nước, kèm chữ ký và con dấu giả nhằm tạo sự tin tưởng.

Văn bản giả mạo. Ảnh: ĐVCC

BHXH tỉnh Gia Lai khẳng định: Đây là hành vi giả mạo, lừa đảo, tương tự các thủ đoạn mà BHXH tỉnh đã cảnh báo trong thời gian qua. Mục đích của các đối tượng là đánh cắp thông tin cá nhân, yêu cầu chuyển tiền, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân. BHXH tỉnh Gia Lai và BHXH các cơ sở không ban hành bất kỳ văn bản nào yêu cầu người dân đến xác nhận thông tin cá nhân, nhận hỗ trợ hay thực hiện thủ tục BHXH, BHYT tại địa điểm ngoài trụ sở cơ quan BHXH; không cử cán bộ liên hệ qua số điện thoại lạ để yêu cầu cung cấp CCCD, sổ BHXH, tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP.

Để đảm bảo thông tin cá nhân của người dân được bảo mật, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo, BHXH tỉnh Gia Lai đề nghị người dân trên địa bàn nêu cao cảnh giác, không cung cấp thông tin và làm theo hướng dẫn của các đối tượng gọi điện thoại đến tự xưng cơ quan BHXH hoặc các thông báo tương tự yêu cầu thực hiện các thủ tục về BHXH, BHYT. Khi nhận được văn bản nghi vấn là giả mạo, cần liên hệ ngay BHXH tỉnh hoặc BHXH cơ sở để được xác thực; đồng thời báo Công an địa phương nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

Khi có nhu cầu điều chỉnh thông tin cá nhân, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN... liên hệ trực tiếp với BHXH tỉnh, BHXH các cơ sở để được hỗ trợ hoặc thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam, trên ứng dụng VssID - BHXH số. Các giao dịch, tương tác của người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN với cơ quan BHXH qua các kênh chính thức nêu trên hoàn toàn không mất phí.

﻿BHXH Gia Lai khuyến nghị người dân cần tư vấn, hướng dẫn các vấn đề liên quan BHXH thì liên hệ trực tiếp với cán bộ phụ trách công tác BHXH để được hỗ trợ. Ảnh: Như Nguyện

Các kênh cung cấp thông tin chính thức về chính sách, pháp luật và tư vấn, hỗ trợ người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT của BHXH tỉnh Gia Lai gồm: Cổng thông tin điện tử: https://gialai.baohiemxahoi.gov.vn; Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/bhxhgialai; Zalo Official Account: https://oa.zalo.me/ baohiemxahoigialai .

Người dân cần tư vấn, hướng dẫn các vấn đề liên quan đến BHXH thì liên hệ số điện thoại của BHXH tỉnh Gia Lai: 0256.3811268; tổng đài chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam: 1900 9068.