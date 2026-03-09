Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Công an phường Quy Nhơn Tây bắt giữ 3 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng ma túy

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Công an phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) đang điều tra, xử lý 3 đối tượng gồm Nguyễn Đình Lợi (SN 1999), Huỳnh Nhật Trường (SN 2001) và Nguyễn Quốc Ngọc (SN 2002, cùng trú khu phố Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây) về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 6-3, Công an phường Quy Nhơn Tây tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà của Trường (ở xóm 4, khu phố Thanh Long). Tại đây, lực lượng Công an bắt quả tang đối tượng cùng Ngọc đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng (từ trái qua) Trường, Ngọc, Lợi thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: L.S

Trường khai nhận: Vào chiều cùng ngày, Ngọc đến nhà rủ sử dụng ma túy. Trường đến gặp Lợi mua ma túy mang về để cả hai cùng sử dụng.

Tại cơ quan Công an, Lợi khai nhận hành vi bán ma túy cho Trường cùng 2 đối tượng khác là Trần Nguyễn Anh Hoàng (SN 2002, trú khu phố Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây) và Lê Quý (SN 1998, trú khu phố Vân Hội 2, xã Tuy Phước).

Công an phường tiến hành tạm giữ Trường và Ngọc về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời khám xét chỗ ở và tạm giữ Lợi về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

