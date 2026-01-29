Gia Lai: Tạm giữ hình sự 4 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa tạm giữ hình sự 4 đối tượng trú ở các xã Ân Hảo, Hoài Ân, Vạn Đức để tiếp tục làm rõ, củng cố hồ sơ xử lý về các hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm: Võ Quốc Khánh (SN 2005), Nguyễn Hữu Tây (SN 2004, cùng trú xã Ân Hảo), Võ Xuân Trường (SN 2005, trú xã Vạn Đức) và Trần Anh Triều (SN 1996, trú xã Hoài Ân).

Các đối tượng (từ trái sang) Khánh, Trường, Tây bị tạm giữ vì hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, lúc 23 giờ 30 phút ngày 26-1, Tổ công tác Công an xã Ân Hảo tiến hành kiểm tra hành chính nhà bà Võ Thị V. (ở thôn Vạn Trung, xã Ân Hảo). Tại đây, lực lượng phát hiện Khánh, Trường, Tây cùng 2 đối tượng khác có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường còn phát hiện bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá và 2 túi zip bên trong nghi có chứa ma túy.

Tổ công tác đã đưa các đối tượng về trụ sở làm việc. Kết quả test nhanh cho thấy Khánh, Trường, Tây và 1 đối tượng khác dương tính với chất ma túy Methamphetamine. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 26-1, Khánh, Trường, Tây đã rủ nhau tổ chức sử dụng ma túy tại phòng ngủ căn nhà bà V.

Đối tượng Triều tại cơ quan Công an. Ảnh: ĐVCC

Tiến hành điều tra mở rộng, Công an xã Ân Hảo đã xác định đối tượng Trần Anh Triều đã bán ma túy cho nhóm của Khánh vào tối 26-1 để tổ chức sử dụng ngay sau đó. Tại cơ quan Công an, Triều đã thừa nhận hành vi trên.

Thời gian qua, Công an xã Ân Hảo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, tệ nạn ma túy, hướng đến xây dựng địa bàn sạch về ma túy.