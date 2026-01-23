Công an làm việc với người tung tin sai sự thật về khai thác cát trên sông An Lão

(GLO)- Ngày 22-1, Công an xã Ân Hảo (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa làm việc với một trường hợp đăng thông tin xuyên tạc liên quan đến vấn đề khai thác cát trên sông An Lão đoạn qua địa bàn, gây dư luận tiêu cực tại địa phương.

Trước đó, ngày 18-1, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Ân Hảo phát hiện tài khoản TikTok có tên “N.S.” đã đăng tải clip dài 29 giây với nội dung cho rằng một số doanh nghiệp đang hoạt động, thi công công trình tại địa phương “chỉ cần đớp cát là giàu rồi”.

T.N.S. khai nhận về hành vi đăng tin xuyên tạc hoạt động khai thác cát trên sông An Lão. Ảnh: Nguyễn Nam

Cơ quan Công an xác định, clip được đăng tải vào ngày 15-1, nội dung có dấu hiệu xuyên tạc công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, cụ thể là hoạt động khai thác cát trên sông An Lão. Sau khi đăng tải, clip thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xã hội, xuất hiện những bình luận tiêu cực và tâm lý hoài nghi trong dư luận.

Công an xã Ân Hảo xác định chủ tài khoản trên là ông T.N.S. (SN 1991, trú thôn An Hậu, xã Hoài Ân). Ngày 19-1, Công an xã tiến hành mời ông S. đến làm việc để xác định rõ hành vi, thông tin đăng tải.

Tại cơ quan Công an, ông S. trình bày: Vào sáng 15-1, ông đã quay lại hình ảnh một mỏ cát ở thôn Bình Hòa Nam (xã Ân Hảo), sau đó bịa đặt nội dung, lồng tiếng rồi đăng lên tài khoản TikTok cá nhân. Mục đích là để trả lời một bình luận trên TikTok và phục vụ nhu cầu giải trí, thu hút tương tác.

Sau khi được phân tích các vấn đề liên quan, ông S. thừa nhận bản thân đã đăng tải những thông tin không đúng sự thật, gây hiểu nhầm, làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp, uy tín doanh nghiệp và gây dư luận xấu tại địa phương. Người này cũng tự giác gỡ bỏ clip, cam kết không tái phạm.

Công an xã xác định đây là lần đầu ông S. vi phạm, nguyên nhân do nhận thức hạn chế nên đã áp dụng biện pháp giáo dục, nhắc nhở. Mới đây, tài khoản này cũng đã đăng clip đính chính những thông tin sai lệch trước đó.

Qua vụ việc này, cơ quan Công an đề nghị người dân cần có ý thức tuân thủ pháp luật khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên không gian mạng; tuyệt đối không đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật gây hoang mang dư luận, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.