Giữ vững trận địa an ninh mạng trước thềm Ðại hội Ðảng

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Trong thời gian chuẩn bị Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng, cùng với những thông tin tích cực, không gian mạng nổi lên như một “mặt trận” đặc biệt nhạy cảm với các hoạt động lợi dụng tung tin xấu độc, xuyên tạc, kích động.

Trước yêu cầu bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai các giải pháp, kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhận diện sớm, xử lý nghiêm hành vi tung tin xấu độc

Thực tiễn cho thấy, một trong những hướng tấn công trọng điểm của các thế lực chống phá thời gian gần đây là lợi dụng công tác nhân sự Đại hội XIV để xuyên tạc, bóp méo sự thật, gieo rắc nghi ngờ, tạo tâm lý bất ổn trong dư luận.

Trong vài tuần gần đây, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện tình trạng một số cá nhân sử dụng tài khoản YouTube đăng tải các video do công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra với nội dung đồn đoán, bịa đặt, suy diễn vô căn cứ liên quan đến công tác nhân sự của Đảng và một số đồng chí lãnh đạo cấp cao.

Các video này được dàn dựng nhằm gây tò mò, kích thích tâm lý hiếu kỳ, từ đó lan truyền nhanh trong cộng đồng mạng.

an-ninh-mang.jpg
Tập huấn và diễn tập thực chiến ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng cho Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh. Ảnh: Thu Huyền

Ngay khi phát hiện, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC, Công an tỉnh), khẩn trương xác minh, làm việc với các cá nhân liên quan, yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm, đồng thời áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua đấu tranh, lực lượng chức năng xác định, phần lớn trường hợp này không trực tiếp tham gia tổ chức chống phá mà do nhận thức hạn chế, bị tác động bởi thông tin xấu độc từ các đối tượng hoạt động ở nước ngoài, sau đó “cóp nhặt”, biên soạn lại nội dung và sử dụng AI để sản xuất video với mục đích câu view. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, các cá nhân liên quan đã nhận thức rõ sai phạm và cam kết không tái diễn.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình xuyên tạc, công kích cá nhân, tổ chức.

Riêng trong năm 2025, Phòng ANM&PCTPSDCNC đã làm việc, xử lý 39 trường hợp vi phạm; gỡ bỏ hàng trăm bài viết, nội dung độc hại, sai sự thật, có tính chất kích động, chia rẽ, trong đó nhiều trường hợp liên quan đến các tổ chức khủng bố, hội nhóm phản động phức tạp.

Trung tá Mai Văn Năng - Phó trưởng Phòng ANM&PCTPSDCNC - cho biết: Đơn vị tăng cường theo dõi, tập trung vào các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, chủ động nhận diện sớm thủ đoạn, không để thông tin xấu độc lan truyền rộng.

Việc gọi hỏi, răn đe, làm việc trực tiếp với các cá nhân trên địa bàn được tiến hành song song với phối hợp Công an các địa phương và tham mưu Cục ANM&PCTPSDCNC (Bộ Công an) chỉ đạo đấu tranh trên phạm vi rộng, bảo đảm xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng mức độ.

Chủ động bảo vệ an toàn, an ninh hệ thống thông tin

Cùng với đấu tranh trên mặt trận thông tin, công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, phòng ngừa nguy cơ tấn công kỹ thuật cũng được xác định là nhiệm vụ then chốt.

Cuối tháng 10-2025, Phòng ANM&PCTPSDCNC phát hiện trên nhóm Zalo của một đơn vị xuất hiện tập tin có tên “DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.exe” với nhiều dấu hiệu bất thường.

Qua phân tích kỹ thuật, đây là file nén chứa mã độc Valley RAT, được điều khiển bởi máy chủ đặt ở nước ngoài. Khi người dùng tải về và giải nén, mã độc sẽ tự động cài đặt, cho phép đối tượng điều khiển từ xa, đánh cắp dữ liệu, thậm chí tiếp tục phát tán mã độc sang các thiết bị khác.

Thượng tá Ngô Hữu Tuấn - Phó trưởng Phòng ANM&PCTPSDCNC - cho biết: Trước nguy cơ này, đơn vị đã kịp thời tham mưu Công an tỉnh chỉ đạo toàn lực lượng và đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn khẩn trương rà soát hệ thống thông tin, cách ly thiết bị nghi nhiễm, xử lý sự cố và tăng cường các biện pháp bảo mật. Nhờ phát hiện sớm và chặn đứng kịp thời, đến nay trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại nào liên quan đến mã độc nói trên.

Với vai trò là đơn vị thường trực của Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh, Phòng ANM&PCTPSDCNC đã chủ động triển khai nhiều giải pháp căn cơ nhằm nâng cao “sức đề kháng” của hệ thống thông tin.

Trong 2 tháng gần đây, đơn vị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức an ninh mạng cho cán bộ, chiến sĩ của 135 đơn vị Công an xã, phường; phối hợp các địa phương mở 9 lớp tập huấn chuyên sâu về an toàn, an ninh mạng cho hơn 600 cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị toàn tỉnh.

Nội dung tập trung vào bảo vệ dữ liệu, bí mật nhà nước, bảo vệ hệ thống công vụ điện tử trước nguy cơ mã độc và các cuộc tấn công mạng.

Đặc biệt, trong tháng 12-2025, Công an tỉnh phối hợp các đơn vị tổ chức lớp tập huấn và diễn tập thực chiến ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng cho 100 thành viên thuộc Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh - lực lượng nòng cốt trong phát hiện, ngăn chặn, xử lý các cuộc tấn công mạng.

Hoạt động này góp phần chuyển biến rõ nét về nhận thức và phương thức hành động, từng bước chuyển trạng thái từ “bị động ứng cứu” sang “chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý từ sớm, từ xa”.

Thượng tá Phan Thanh Sơn - Trưởng Phòng ANM&PCTPSDCNC - nhấn mạnh: Để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp và Đại hội XIV của Đảng, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, tập trung vào các hội, nhóm, kênh có đông thành viên và các đối tượng trong diện theo dõi; kịp thời phát hiện, ngăn chặn âm mưu phát tán thông tin xấu độc, kích động, lôi kéo chống phá.

Đồng thời, thường xuyên rà soát, khắc phục lỗ hổng bảo mật, phối hợp chặt chẽ các lực lượng, sẵn sàng phương án ứng phó mọi tình huống, phát huy sức mạnh tổng hợp nhằm xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân” trên không gian mạng.

null