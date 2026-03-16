Người đàn ông ở phường Ayun Pa hôn mê vì sán não

(GLO)- Trung tâm Y tế Ayun Pa vừa tiếp nhận ông K.D (76 tuổi, buôn Banh, phường Ayun Pa) nhập viện trong tình trạng hôn mê. Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng gây tổn thương não - một bệnh lý nguy hiểm nhưng vẫn xảy ra tại nhiều địa phương.

Bệnh nhân có tiền sử nghiện rượu, thường xuyên ăn thức ăn tái, sống. Trước khi nhập viện 2 ngày, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng: đau đầu âm ỉ, mệt mỏi, ăn uống kém.

Sau đó, tình trạng diễn tiến nặng dần, bệnh nhân đột ngột ngã quỵ, không tỉnh dậy, co giật toàn thân nên người nhà đưa vào viện cấp cứu.

Hình ảnh chụp CT sọ não của bệnh nhân. Ảnh: CTV

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, đặc biệt là chụp CT sọ não, các bác sĩ ghi nhận nhiều tổn thương dạng nang trong nhu mô não với các kích thước khác nhau, bên trong có thể thấy nốt nhỏ tăng tỷ trọng lệch tâm gợi ý đầu sán hay tổn thương vôi hóa dạng nốt ở cả hai bán cầu não.

Ngoài ra, qua chụp CT còn phát hiện hình ảnh tụ máu dưới màng cứng giai đoạn mạn tính bán cầu não trái; gãy cũ cung tiếp gò má trái đã can xương.

Qua 3 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân dần được kiểm soát, các dấu hiệu sinh tồn ổn định hơn và tri giác cải thiện từng bước.

Được biết, sán não xuất hiện khi con người vô tình nuốt phải trứng của Taenia solium. Sau khi vào cơ thể, trứng nở thành ấu trùng, theo đường máu di chuyển đến nhiều cơ quan, trong đó nguy hiểm nhất là não. Khi ký sinh tại não, chúng có thể gây phù não, tăng áp lực nội sọ, co giật, rối loạn tri giác, và thậm chí dẫn đến hôn mê.

Để phòng bệnh, người dân cần ăn chín, uống chín, đặc biệt không ăn thịt heo tái hoặc chưa nấu chín. Rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Quản lý vệ sinh chăn nuôi, tránh để heo ăn phải nguồn thức ăn ô nhiễm. Khám và điều trị sớm khi có các triệu chứng như đau đầu kéo dài, co giật hoặc rối loạn tri giác.