Người đàn ông ở phường Ayun Pa hôn mê vì sán não

NHƯ NGUYỆN
(GLO)- Trung tâm Y tế Ayun Pa vừa tiếp nhận ông K.D (76 tuổi, buôn Banh, phường Ayun Pa) nhập viện trong tình trạng hôn mê. Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng gây tổn thương não - một bệnh lý nguy hiểm nhưng vẫn xảy ra tại nhiều địa phương.

Bệnh nhân có tiền sử nghiện rượu, thường xuyên ăn thức ăn tái, sống. Trước khi nhập viện 2 ngày, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng: đau đầu âm ỉ, mệt mỏi, ăn uống kém.

Sau đó, tình trạng diễn tiến nặng dần, bệnh nhân đột ngột ngã quỵ, không tỉnh dậy, co giật toàn thân nên người nhà đưa vào viện cấp cứu.


Hình ảnh chụp CT sọ não của bệnh nhân. Ảnh: CTV

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, đặc biệt là chụp CT sọ não, các bác sĩ ghi nhận nhiều tổn thương dạng nang trong nhu mô não với các kích thước khác nhau, bên trong có thể thấy nốt nhỏ tăng tỷ trọng lệch tâm gợi ý đầu sán hay tổn thương vôi hóa dạng nốt ở cả hai bán cầu não.

Ngoài ra, qua chụp CT còn phát hiện hình ảnh tụ máu dưới màng cứng giai đoạn mạn tính bán cầu não trái; gãy cũ cung tiếp gò má trái đã can xương.

Qua 3 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân dần được kiểm soát, các dấu hiệu sinh tồn ổn định hơn và tri giác cải thiện từng bước.

Được biết, sán não xuất hiện khi con người vô tình nuốt phải trứng của Taenia solium. Sau khi vào cơ thể, trứng nở thành ấu trùng, theo đường máu di chuyển đến nhiều cơ quan, trong đó nguy hiểm nhất là não. Khi ký sinh tại não, chúng có thể gây phù não, tăng áp lực nội sọ, co giật, rối loạn tri giác, và thậm chí dẫn đến hôn mê.

Để phòng bệnh, người dân cần ăn chín, uống chín, đặc biệt không ăn thịt heo tái hoặc chưa nấu chín. Rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Quản lý vệ sinh chăn nuôi, tránh để heo ăn phải nguồn thức ăn ô nhiễm. Khám và điều trị sớm khi có các triệu chứng như đau đầu kéo dài, co giật hoặc rối loạn tri giác.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

Dinh dưỡng

(GLO)- Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút gây ra, với các triệu chứng phổ biến như sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi và mệt mỏi. Nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách, bệnh không chỉ dễ lây lan mà còn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

Dinh dưỡng

(GLO)- Cá khô là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng nên ăn thường xuyên. Với hàm lượng muối cao và một số chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, một số nhóm người cần hạn chế hoặc thận trọng khi sử dụng loại thực phẩm này.

Cảnh báo tai nạn nguy hiểm với máy xay

Cảnh báo tai nạn nguy hiểm với máy xay

Sức khỏe

(GLO)- Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai vừa tiếp nhận bệnh nhân Đ. V. H. (36 tuổi, trú tại thôn 4, xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai) trong tình trạng tay trái bị thương do cuốn vào máy xay tiêu. 

Những thức uống hại thận cần hạn chế

Những thức uống hại thận cần hạn chế

Tin tức

(GLO)- Thận là cơ quan thầm lặng nhưng quyết định sự ổn định của cơ thể. Thói quen dùng một số loại đồ uống tưởng chừng vô hại như nước ngọt, rượu bia, trà đặc hay nước tăng lực lại có thể khiến thận phải “làm việc quá sức”, lâu dần gây suy giảm chức năng.

