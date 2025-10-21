Nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 19 đã qua cơn hôn mê

(GLO)- Chiều 21-10, theo nguồn tin của phóng viên, anh N.Đ.H. (SN 1985, trú tại xã Ayun, tỉnh Gia Lai)-nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên Quốc lộ 19 đã qua cơn hôn mê sâu và sức khỏe đang có tiến triển tích cực.

Trước đó, khoảng 13 giờ 40 phút ngày 14-10, anh H. điều khiển xe máy chở cháu H.V.T. (SN 2009) lưu thông trên Quốc lộ 19 theo hướng từ xã Mang Yang đi xã Đak Đoa. Đến đoạn ngã tư đường Trần Hưng Đạo-Nguyễn Văn Linh (tổ 1, xã Mang Yang) có đèn tín hiệu giao thông, anh H. dừng đèn đỏ.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 19. Ảnh: Duy Hải

Khi đèn vừa chuyển sang tín hiệu xanh, anh H. tiếp tục điều khiển xe đi về phía trước thì bất ngờ bị ô tô BKS 81A-253.xx do ông N.N. (SN 1956, trú tại phường Pleiku) điều khiển tông từ phía sau.

Cú va chạm mạnh khiến anh H. bị hất văng lên độ cao khoảng 1,5 m. Chiếc ô tô của ông N. tiếp tục tông vào xe máy BKS 81AC-040.xx do L.T.T.M. (SN 2008, trú tại xã Hra) điều khiển ở phía trước cùng chiều, rồi va chạm với ô tô BKS 29K-088.xx do anh T.H.S. (SN 1995, trú tại xã Kdang) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại, trước khi dừng lại.

Vụ tai nạn khiến anh H., cháu T. và M. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Mang Yang. Cháu T. và M. đã ổn định sức khỏe và trở về nhà ngay trong chiều 14-10.

Riêng anh H. bị hôn mê sâu, được chẩn đoán chấn thương sọ não, nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh để tiếp tục điều trị. Tại đây, sau khi được các y, bác sĩ tích cực cứu chữa, sức khỏe của anh H. đã có tiến triển tích cực. Hiện nạn nhân đã qua cơn hôn mê, dần hồi tỉnh và có thể nhận thức được.

Liên quan đến vụ tai nạn, ông N. có giấy phép lái xe hạng B1 và trong hơi thở không có nồng độ cồn. Ô tô của ông N. còn hạn kiểm định đến tháng 7-2026.

Được biết, ông N. là một thầy thuốc Đông y nổi tiếng tại Gia Lai. Thời điểm xảy ra tai nạn, ông vừa kết thúc chuyến khám bệnh từ thiện để trở về nhà.