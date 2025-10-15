2 nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 19 đã xuất viện

(GLO)- Theo nguồn tin của phóng viên, 2 trong số 3 nạn nhân đi trên xe máy bị ô tô mất lái hất văng trên quốc lộ 19 (thuộc địa phận tổ 1, xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) vào chiều 14-10 đã được xuất viện.

Trước đó, khoảng 13 giờ 40 phút ngày 14-10, tại khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo-Nguyễn Văn Linh (tổ 1, xã Mang Yang) đã xảy ra tai nạn liên hoàn giữa 2 ô tô và 2 xe máy.

Ô tô của ông N. đã hất văng 2 xe máy tại khu vực ngã tư. Ảnh chụp màn hình

Lúc này, ông N.N. (SN 1956, trú tại phường Pleiku) điều khiển ô tô BKS 81A-253.xx lưu thông trên quốc lộ 19 theo hướng từ xã Mang Yang đi xã Đak Đoa đã tông vào 2 xe máy ở phía trước cùng chiều.

Trong đó, xe mang BKS 67B2-124.xx do anh N.Đ.H. (SN 1985) điều khiển, chở theo H.V.T. (SN 2009, cùng trú tại xã Ayun) và xe BKS 81AC-040.xx do L.T.T.M. (SN 2008, trú tại xã Hra) điều khiển.

Sau đó xe ô tô của ông N. tiếp tục tông vào ô tô BKS 29K-088.xx do anh T.H.S. (SN 1995, trú tại xã Kdang) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả khiến anh H., T. và M. bị thương được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế Mang Yang. Ngay trong tối 14-10, cháu T. và M. đã được xuất viện về nhà theo dõi vì vết thương nhẹ, sức khỏe ổn định.

Riêng anh H. được chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh điều trị với chẩn đoán chấn thương sọ não.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người bị thương. Ảnh: Duy Hải

Qua xác minh ban đầu, ông N. có giấy phép lái xe hạng B1 và trong hơi thở không có nồng độ cồn. Ô tô của ông N. còn hạn kiểm định đến tháng 7-2026.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục làm rõ.