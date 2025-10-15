Gia Lai: Xe máy tông vào đuôi xe khách, 1 thanh niên tử vong

(GLO)- Tối 15-10, trên quốc lộ 1A đoạn qua phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 thanh niên tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 15-10, tại Km 1230+600 quốc lộ 1A (đường Lạc Long Quân) thuộc phường Quy Nhơn Bắc.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: ĐVCC

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy biển số 77L1-583.xx do anh Đặng Văn V. (SN 1996, trú khu phố 6, phường Quy Nhơn Tây) điều khiển chạy theo hướng Bắc - Nam. Khi đến đoạn đường trên thì tông vào đuôi ô tô khách biển kiểm soát 50H-657.xx do ông Lê Quang Đ. (SN 1981, trú xã Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An) điều khiển, đang đậu trên đường.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, anh V. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai nhưng đã tử vong sau đó.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.