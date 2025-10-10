Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xe máy va chạm với xe tải trên quốc lộ 1A khiến 1 phụ nữ tử vong

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Chiều 10-10, trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi xe máy va chạm với xe tải chạy cùng chiều khiến 1 phụ nữ tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 15 giờ 50 phút ngày 10-10 tại Km 1211 quốc lộ 1A, thuộc địa bàn tổ dân phố Liêm Trực, phường Bình Định.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đội SOS 115 Bình Định

Vào thời điểm trên, bà Lê Thị Phương T. (SN 1967, trú thôn Tân Mỹ, xã Tuy Phước Đông) điều khiển xe máy biển số 77E1-122xx chạy hướng Nam - Bắc thì xảy ra va chạm với ô tô tải 29K-124xx do tài xế Lê Ngọc L. (SN 1983, ở xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình) điều khiển chạy phía sau cùng chiều. Hậu quả bà T. tử vong tại chỗ.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành xác minh làm rõ.

