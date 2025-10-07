Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xe đầu kéo rời khỏi hiện trường sau va chạm chết người trên quốc lộ 19

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Trưa 7-10, trên quốc lộ 19 qua địa bàn xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và mô tô khiến người đàn ông tử vong tại chỗ. Sau va chạm, ô tô đầu kéo đã rời khỏi hiện trường.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 7-10, tại Km 49+150 quốc lộ 19 thuộc địa bàn thôn Tả Giang 1 (xã Bình Khê). Nạn nhân được xác định là ông Võ Văn T. (SN 1968, trú tại tổ dân phố 6, xã Chư Sê).

hien-truong-vu-tai-nan.jpg
Người đàn ông điều khiển xe mô tô tử vong bên đường sau khi va chạm với ô tô đầu kéo. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo thông tin từ người dân, vào thời điểm trên, mô tô mang biển số 77N2-75xx do ông T. điều khiển chạy theo hướng Đông - Tây (Tây Sơn - An Khê), va chạm với một ô tô đầu kéo (hiện chưa xác định biển kiểm soát). Sau khi xảy ra va chạm, xe đầu kéo nói trên tiếp tục di chuyển, rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an xã Bình Khê triển khai lực lượng phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 - Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, xác minh vụ việc.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định ô tô đầu kéo liên quan và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

