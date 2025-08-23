Danh mục
Nhanh chóng làm rõ vụ việc ô tô rời khỏi hiện trường sau tai nạn giao thông

THÀNH LONG
(GLO)- Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Công an xã Tuy Phước nhanh chóng làm rõ vụ việc ô tô rời khỏi hiện trường sau khi xảy ra tai nạn giao thông.

img-8220-3936.jpg
Chiếc ô tô liên quan đến vụ tai nạn đã nhanh chóng được cơ quan Công an tìm thấy. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, tối 22-8, tại Km1218+700 Quốc lộ 1 (thuộc thôn Mỹ Điền, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa mô tô có BKS 82L1-2622 do bà Nguyễn Thị P. (SN 1968, trú khu vực Bả Canh, phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai) điều khiển theo hướng Nam-Bắc với ô tô khách điều khiển cùng chiều.

Hậu quả vụ tai nạn làm bà P. chết tại chỗ.

Sau khi xảy ra tai nạn, ô tô khách đã rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 24 giờ cùng ngày, Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước phối hợp với Công an xã Tuy Phước nhanh chóng xác định được ô tô khách có BKS 36L-9162 (xe chở công nhân) do Nguyễn Văn Thích (SN 1966, trú tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) điều khiển.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

null