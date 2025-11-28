Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Xe tải va chạm xe máy, 2 ông cháu tử vong thương tâm

LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Trưa 28-11, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương làm rõ vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng khiến 2 ông cháu tử vong tại chỗ trên đường Lê Duẩn (phường Pleiku).

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 27 phút cùng ngày trên đường Lê Duẩn, đoạn qua phường Pleiku.

chiec-xe-tai-va-cham-voi-xe-may-khien-2-nguoi-tu-vong-anh-van-ngoc.jpg
Chiếc xe tải va chạm với xe máy khiến 2 người tử vong. Ảnh: Văn Ngọc

Vào thời điểm trên, anh L.T.S. (SN 1993, trú tại phường An Phú) điều khiển xe tải BKS 81A-530.xx lưu thông trên đường Lê Duẩn theo hướng từ vòng xoay Phù Đổng đi Bến xe Đức Long Gia Lai.

Khi đến trước ngã 3 giao nhau với đường Lê Văn Tám, xe tải của anh S. đã va chạm với xe máy BKS 81B1-882.xx lưu thông cùng chiều phía trước do ông P.H.Đ. (SN 1955, trú tại phường Pleiku) điều khiển, chở theo cháu ngoại là bé gái T.N.B.N. (SN 2015, trú tại phường Hội Phú).

luc-luong-cong-an-co-mat-tai-hien-truong-dam-bao-an-toan-giao-thong-tren-duong-le-duan-anh-van-ngoc.jpg
Lực lượng Công an có mặt tại hiện trường đảm bảo an toàn giao thông trên đường Lê Duẩn. Ảnh: Văn Ngọc

Vụ va chạm khiến chiếc xe máy lọt vào gầm xe tải, 2 nạn nhân đi trên xe máy tử vong tại chỗ. Được biết, thời điểm trên ông Đ. vừa đón cháu N. đi học về.

Camera của 1 ô tô trên đường ghi lại thời điểm xảy ra tai nạn. Clip: CTV

Nhận được tin báo, Công an phường Pleiku phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) đã có mặt tại hiện trường đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời, phối hợp cùng các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

