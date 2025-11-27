Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xe máy va chạm xe tải trên đường Trường Sơn Đông khiến 1 người tử vong

(GLO)- Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong trên đường Trường Sơn Đông thuộc địa bàn xã Pờ Tó.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 26-11 tại Km 380+600 trên đường Trường Sơn Đông thuộc thôn 2, xã Pờ Tó.

Hiện trường vụ tai nạn khiến ông T. tử vong tại chỗ. Ảnh: Xuân Cường

Vào thời điểm trên, ông R.T. (SN 1963, trú tại thôn 1, xã Pờ Tó) điều khiển xe máy BKS 81L1-112.xx lưu thông trên đường Trường Sơn Đông theo hướng từ xã Chơ Long đến xã Pờ Tó.

Khi đến địa điểm trên, xe máy của ông T. va chạm với xe tải BKS 81C-076.xx do anh Trần Quang Tưởng (SN 1993, trú tại phường An Bình) điều khiển theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến ông T. tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Công an xã Pờ Tó và Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) đã có mặt để bảo vệ hiện trường, đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực.

