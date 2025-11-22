Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thông xe tuyến quốc lộ 25 và đường Trường Sơn Đông sau mưa lũ

MINH PHƯƠNG
(GLO)- Sáng 22-11, sau khi nước lũ rút và các điểm sạt lở cơ bản được khắc phục, toàn tuyến quốc lộ 25 và đường Trường Sơn Đông đoạn qua phía Tây tỉnh Gia Lai đã được thông xe trở lại.

qd.jpg
Sáng 22-11, vị trí sạt lở tại khu vực cầu Quý Đức-đoạn nối phường Ayun Pa với xã Ia Pa-đã thông xe trở lại. Ảnh: M.P

Trước đó, hàng trăm công nhân cùng phương tiện cơ giới được huy động để sửa chữa khẩn cấp các vị trí hư hỏng nặng do mưa lũ gây ra.

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị quản lý tuyến tập trung lực lượng, máy móc để khắc phục các vị trí trọng yếu nhằm khôi phục lưu thông sớm nhất cho người dân và phương tiện.

Theo ông Đỗ Lê Sơn-Phó Giám đốc Ban Bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai), trên quốc lộ 25, ngoài điểm sạt lở nghiêm trọng tại cầu Ia Tré (Km107+808), nơi nước lũ xoáy sâu làm hư hỏng hai móng mố và nón đầu cầu với thiệt hại ước khoảng 4 tỷ đồng, lực lượng chức năng cũng khẩn trương xử lý điểm xói hàm ếch tại Km73+700.

Tại đây, tuyến đường bị hư hỏng 1/2 mặt đường và phải tạm thời hạn chế lưu thông. Các đơn vị đã gia cố nền đường, kè taluy và hoàn thành vào tối 21-11 để kịp thông xe trong sáng 22-11.

tsd.jpg
Vị trí hư hỏng trên quốc lộ 25 tại Km73+700 đã hoàn thành việc khắc phục và thông xe trở lại vào sáng 22-11. Ảnh: M.P

Trên đường Trường Sơn Đông, đoạn Km449 qua xã Uar bị nước lũ xói lở toàn bộ thân cống, mặt đường chỉ còn khoảng 1m nên ô tô không thể lưu thông.

Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 (Khu Quản lý đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam) đã chỉ đạo Công ty cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Gia Lai đổ đá hộc, đá cấp phối mở đường tạm để thông xe, đồng thời cũng đề xuất phương án mở rộng khẩu độ cống để tăng khả năng thoát lũ.

Còn ở khu vực cầu Quý Đức (đoạn nối phường Ayun Pa với xã Ia Pa), các đơn vị thi công cũng đã gia cố rọ đá mái taluy đoạn dẫn lên cầu và đổ đất cấp phối mặt đường để đảm bảo lưu thông tạm thời.

khac-phuc.jpg
Trước đó, hàng trăm công nhân cùng phương tiện cơ giới được huy động để sửa chữa khẩn cấp các vị trí hư hỏng nặng do mưa lũ gây ra. Ảnh: M.P

Công tác điều tiết giao thông được triển khai liên tục, đồng thời nghiên cứu giải pháp lâu dài để thi công lại nền đường và hoàn trả hiện trạng.

Việc thông xe toàn tuyến giúp kết nối giao thông được khôi phục nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sau mưa lũ trên địa bàn phía Tây tỉnh.

