Gia Lai: Gia hạn thời gian hoàn thành dự án tổ hợp khách sạn, nhà phố thương mại của FLC

(GLO)- Dự án Tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư tại phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) được điều chỉnh thời gian hoàn thành đến tháng 6-2028.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư; đồng thời, chấp thuận nhà đầu tư là Công ty cổ phần Tập đoàn FLC để thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại.

Dự án được gia hạn thời gian hoàn thành đến tháng 6-2028. Ảnh: Q.T

Dự án Tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại được điều chỉnh thời gian xây dựng và hoàn thành từ tháng 12-2025 đến tháng 6-2028.

Trong đó, từ tháng 12-2025 đến hết tháng 3-2026, Tập đoàn FLC phải thi công hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật (không bao gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối từ khách sạn với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung) và hoàn thành 32 căn nhà ở liền kề.

Từ tháng 3-2026 đến hết tháng 6-2028, chủ đầu tư phải thi công hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật còn lại, khách sạn, công viên cây xanh; hoàn thành 58 căn nhà liền kề còn lại, đưa toàn bộ dự án vào khai thác, vận hành.

Dự án được thực hiện tại số 29 Nguyễn Văn Cừ, phường Diên Hồng. Ảnh: Q.T

Đồng thời, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Tập đoàn FLC khẩn trương triển khai dự án, bảo đảm tiến độ, tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định pháp luật về quy hoạch, đầu tư, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động và các quy định có liên quan trong quá trình đầu tư xây dựng và hoạt động của dự án.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật; định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện dự án về Sở Tài chính và Sở Xây dựng để theo dõi, giám sát.

Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; UBND phường Diên Hồng và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai dự án, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Được biết, dự án Tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư có tên thương mại là FLC Hilltop Gia Lai, được UBND tỉnh Gia Lai (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 25-10-2019.

Dự án có quy mô trên 3,1 ha, được thực hiện tại số 29 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ia Kring (nay là phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) với tổng vốn đầu tư trên 760 tỷ đồng.

Dự án bao gồm 3 phân khu chức năng chính gồm: tổ hợp khách sạn và trung tâm hội nghị; tổ hợp nhà phố thương mại - FLC Hilltop Shophouse (số lượng 90 căn) và quảng trường Đam San…

Tổ hợp được khởi công từ quý III-2019. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đã phát sinh một số vướng mắc pháp lý, khiến dự án xây dựng dang dở và tiến độ bị đình trệ trong thời gian dài.