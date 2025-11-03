Emagazine

E-magazine Phố biển Quy Nhơn quyến rũ trong màn sương mờ ảo

Theo ghi nhận của phóng viên, vào sáng sớm, các tuyến đường Xuân Diệu, Nguyễn Tất Thành, khu vực Ghềnh Ráng… chìm trong làn sương trắng đục, khiến những tòa nhà cao tầng và hàng dừa ven biển như ẩn hiện trong làn khói mỏng.

Tiếng sóng biển hòa cùng hơi sương và gió lạnh đầu đông mang đến không gian vừa bình yên vừa nên thơ.

doc-bo-bien-suong-mu-vay-kin.jpg
Dọc biển Quy Nhơn, sương mù giăng kín tạo nên bức tranh huyền ảo, nên thơ. Ảnh: Dũng Nhân

Người dân địa phương cho biết, sương mù thường xuất hiện ở Quy Nhơn từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau, khi không khí lạnh kết hợp với hơi ẩm từ biển.

Đây cũng là thời điểm các nhiếp ảnh gia và du khách yêu thích “săn sương” ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt của thành phố biển trong sắc trắng mờ ảo.

Mặc dù sương mù có thể ảnh hưởng phần nào đến tầm nhìn vào sáng sớm, song với nhiều người dân, đó lại là dấu hiệu quen thuộc báo hiệu mùa đông đang về - mùa của vẻ đẹp trầm lắng nơi phố biển hiền hòa.

Sương mù bao phủ phố biển Quy Nhơn. Clip: Dũng Nhân
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Rộn ràng trung thu

Gia Lai: Rộn ràng trung thu

Văn hóa

(GLO)-Trung thu đang đến gần, không khí tập luyện và làm lân ở một số nơi ở trở nên sôi nổi. Người tỉ mỉ chế tác từng chiếc đầu lân, người hăng say luyện tập, góp phần giữ gìn truyền thống và mang niềm vui đến cho thiếu nhi.

Nông dân U60 biến vườn nho thành điểm check-in hút khách

Nông dân U60 biến vườn nho thành điểm check-in hút khách

Emagazine

(GLO)- Tọa lạc bên bờ kè sông Lại Giang (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai), vườn nho của ông Phùng Bá Thân (SN 1966) đã trở thành điểm check-in “gây sốt” mùa hè qua. Không chỉ hút mắt bởi sắc xanh và chùm nho trĩu quả, nơi đây còn gợi mở tiềm năng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm.

Gia Lai: Hợp lực để bứt phá

E-magazine Gia Lai: Hợp lực để bứt phá - Kỳ cuối: Hành động ngay, không hô hào quyết tâm suông

Emagazine

(GLO)- Nhận diện chính xác tiềm năng lợi thế là cơ sở quan trọng để toàn hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân Gia Lai cùng chung sức đóng góp vào công cuộc dựng xây quê hương trong giai đoạn mới. Tất cả cùng bắt tay vào hành động, không hô hào theo kiểu quyết tâm suông.

Liên kết vùng sau sáp nhập: Nền tảng cho nông nghiệp bền vững

Liên kết vùng sau sáp nhập: Nền tảng cho nông nghiệp bền vững

Multimedia

(GLO)- Sau sáp nhập, Gia Lai có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp nhờ đất đai rộng lớn, màu mỡ cùng điều kiện khí hậu thuận lợi. Để nền nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, tỉnh cần đề ra giải pháp căn cơ, nhất là hình thành các vùng liên kết sản xuất gắn với thị trường xuất khẩu.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

TN - Đất & Người

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Bà con nông dân trải bạt dưới từng gốc cà phê để thu hái. Ảnh: Vũ Thảo

E-magazine Chủ động ứng phó trước chính sách thương mại của Mỹ

Emagazine

(GLO)- Mỹ là một trong những thị trường đang chiếm khoảng 9-10% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, với các mặt hàng chủ yếu như cà phê nhân, mủ cao su. Trước việc Mỹ sẽ áp mức thuế mới, nhiều doanh nghiệp đã chủ động ứng phó, điều chỉnh chiến lược thị trường, tối ưu chi phí, chuẩn hóa sản phẩm.

Độc đáo ruộng bậc thang ở xã Dun

E-magazine Độc đáo ruộng bậc thang ở xã Dun

Emagazine

(GLO)- Ở xã Dun (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), những thửa ruộng bậc thang không chỉ là kết quả của quá trình lao động miệt mài mà còn thể hiện sự sáng tạo và khả năng thích nghi của người Jrai với thiên nhiên.

Thác Ông Bà reo ca giữa rừng xanh

E-magazine Thác Ông Bà reo ca giữa rừng xanh

Emagazine

(GLO)- Xã Ya Hội (huyện Đak Pơ) vốn được biết đến là vùng đất đa sắc màu văn hóa. Ngoài người Bahnar bản địa, Ya Hội còn có một số dân tộc phía Bắc. Đến thăm Ya Hội, du khách được trải nghiệm bên những con thác, dòng suối thơ mộng ẩn mình giữa núi non hùng vĩ. Và thác Ông Bà là một trong số đó.