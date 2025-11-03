Theo ghi nhận của phóng viên, vào sáng sớm, các tuyến đường Xuân Diệu, Nguyễn Tất Thành, khu vực Ghềnh Ráng… chìm trong làn sương trắng đục, khiến những tòa nhà cao tầng và hàng dừa ven biển như ẩn hiện trong làn khói mỏng.

Tiếng sóng biển hòa cùng hơi sương và gió lạnh đầu đông mang đến không gian vừa bình yên vừa nên thơ.

Dọc biển Quy Nhơn, sương mù giăng kín tạo nên bức tranh huyền ảo, nên thơ. Ảnh: Dũng Nhân

Người dân địa phương cho biết, sương mù thường xuất hiện ở Quy Nhơn từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau, khi không khí lạnh kết hợp với hơi ẩm từ biển.

Đây cũng là thời điểm các nhiếp ảnh gia và du khách yêu thích “săn sương” ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt của thành phố biển trong sắc trắng mờ ảo.

Mặc dù sương mù có thể ảnh hưởng phần nào đến tầm nhìn vào sáng sớm, song với nhiều người dân, đó lại là dấu hiệu quen thuộc báo hiệu mùa đông đang về - mùa của vẻ đẹp trầm lắng nơi phố biển hiền hòa.