Bên cạnh kết quả đạt được, nhiều khó khăn, thách thức cũng được tỉnh Gia Lai nhận diện kịp thời sau sáp nhập. Với sự chỉ đạo quyết liệt và vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, các vướng mắc từng bước được tháo gỡ. HĐND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết sát thực tiễn, tạo nền tảng để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ổn định, hiệu lực, hiệu quả.

Để bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả, tỉnh thành lập nhiều đoàn công tác, trực tiếp do lãnh đạo Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dẫn đầu, đi kiểm tra việc phân công, bố trí cán bộ, hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công, cơ sở vật chất tại các xã, phường mới trên địa bàn. Qua đó, kịp thời chỉ đạo các cấp tháo gỡ vướng mắc để bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Việc sắp xếp nhân sự theo Nghị quyết số 60-NQ/TW được triển khai trong thời gian ngắn, theo tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” đã phát sinh một số bất cập. Đáng chú ý, đội ngũ nhân sự cấp xã chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu mới, có nơi thừa, nơi thiếu; nhiều công chức ở các lĩnh vực đất đai, tài chính, công nghệ thông tin, quy hoạch, xây dựng còn hạn chế về năng lực. Không ít công chức phải kiêm nhiệm nhiều mảng công việc khác nhau nên khó bảo đảm hiệu quả.

Ngoài ra, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật tại nhiều xã, phường chưa đáp ứng; trụ sở xuống cấp, trang-thiết bị còn thiếu và chưa đồng bộ; hạ tầng công nghệ thông tin hạn chế, kết nối không ổn định, ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành bộ máy…

Trước những khó khăn, bất cập trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết: Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành đều xác định “làm hết việc chứ không hết giờ”. Vào thứ Bảy và Chủ nhật, tỉnh thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, công chức cấp xã.

Ông Phạm Văn Nam-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo-nêu thực trạng: Toàn tỉnh có 144 công chức theo dõi lĩnh vực này nhưng chỉ 63 người có chuyên môn sư phạm và liên quan đến sư phạm, khiến việc thực hiện nhiệm vụ ở nhiều địa phương gặp khó khăn. Để khắc phục, Sở đã tổ chức tập huấn cho công chức theo dõi lĩnh vực giáo dục và đào tạo của các địa phương; thành lập nhóm Zalo để hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời vướng mắc ở cơ sở.

Ở lĩnh vực công nghệ thông tin, toàn tỉnh hiện có 87/135 xã, phường thiếu cán bộ chuyên trách. Để khắc phục, Sở Khoa học và Công nghệ đã điều động 6 cán bộ chuyên ngành về công tác lâu dài tại cơ sở, đồng thời cử 48 lượt cán bộ trực tiếp xuống cùng làm việc với các địa phương để hướng dẫn, tập huấn.

Ông Trần Kim Kha-Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ-nêu quan điểm: Việc bố trí cán bộ không chỉ nhằm hỗ trợ kỹ thuật mà còn để nắm bắt tình hình thực tiễn, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong triển khai các hệ thống công nghệ ở cơ sở. Chúng tôi đặt mục tiêu sau mỗi đợt công tác, địa phương phải có sự thay đổi tích cực, rõ nét, bền vững trong tiếp cận và vận hành công nghệ. Đồng thời, Sở tiếp tục xây dựng kế hoạch tập huấn công nghệ thông tin cho cán bộ cấp xã; phối hợp VNPT, Viettel khắc phục tình trạng quá tải phần mềm, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng số.

Được tăng cường về xã Krong và Ia Rsai, anh Vương Hải-Giảng viên Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn-chia sẻ:

Sau khi hợp nhất 2 tỉnh, HĐND tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng phát huy vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân. Chỉ trong thời gian ngắn, HĐND tỉnh đã tổ chức 3 kỳ họp, ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, sát thực tiễn liên quan đến thu-chi ngân sách, đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số và chính sách an sinh xã hội… Những quyết sách này đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, giải quyết kịp thời các vấn đề cấp bách, bảo đảm bộ máy chính quyền hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Đáng chú ý, tại kỳ họp thứ 3 diễn ra ngày 15-9, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết quy định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã trong lĩnh vực chứng thực nhận. Đây là bước đi mang tính thực tiễn cao, góp phần giải quyết “điểm nghẽn” phát sinh ở cơ sở. Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Sơn-đánh giá: “Quy định này hết sức cần thiết, vừa giảm tải công việc, vừa giúp lãnh đạo xã có thêm thời gian điều hành chính quyền”.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cũng khẳng định:

Còn tại kỳ họp thứ 2 diễn ra vào ngày 22-7, HĐND tỉnh Gia Lai cũng thông qua Nghị quyết chuyển đổi 4,62 ha rừng sản xuất ở xã Tây Sơn để thực hiện dự án Khu sản xuất, chế biến nông-lâm sản tập trung của Công ty cổ phần VinaNutrifood Bình Định, với vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng. Đây là dự án chế biến nông sản quy mô lớn gắn với vùng nguyên liệu hơn 2.500 ha, tiên phong ứng dụng AI trong quản lý nông nghiệp, blockchain truy xuất nguồn gốc, hướng tới minh bạch hóa chuỗi cung ứng để hướng tới thị trường xuất khẩu.

Theo ông Cao Thanh Thương-Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc xây dựng khu sản xuất, chế biến nông sản công nghệ cao, gắn kết với các đơn vị chế biến gia cầm, hải sản, thức ăn chăn nuôi sẽ hình thành mô hình công nghiệp liên kết chuỗi, ứng dụng công nghệ hiện đại. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển nền nông nghiệp hiện đại của tỉnh, kỳ vọng góp phần nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, thủy sản, đồng thời tạo vùng nguyên liệu tập trung phục vụ chế biến và xuất khẩu.

Trao đổi với phóng viên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh: Bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, Gia Lai cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Địa bàn rộng, địa hình phức tạp, giao thông chưa thuận lợi, dân cư đa dạng về văn hóa, tập quán, đòi hỏi sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị. Do đó, cần đặc biệt quan tâm ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm công bằng, hài hòa lợi ích giữa miền núi-đồng bằng-hải đảo, giữa đô thị-nông thôn, vùng phát triển và vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, ngoài việc ưu tiên các dự án động lực tạo bứt phá, HĐND tỉnh cũng cân đối ngân sách thỏa đáng cho đầu tư phát triển hạ tầng cơ bản, y tế, giáo dục, sinh kế vùng khó khăn. Chỉ khi người dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số được thụ hưởng chính sách thiết thực có khả năng tác động, nâng cao chất lượng cuộc sống thì niềm tin vào việc hợp nhất tỉnh mới được củng cố, đồng thuận xã hội mới bền vững.

Có thể thấy, qua các kỳ họp, HĐND tỉnh Gia Lai đã thể hiện vai trò quyết định trong việc hoạch định chính sách, ban hành nghị quyết sát với thực tế, tháo gỡ kịp thời những vấn đề nóng, cấp thiết ở cơ sở. Đây là sự cụ thể hóa tinh thần đổi mới, quyết liệt hành động vì lợi ích nhân dân, vì sự phát triển chung của tỉnh trong giai đoạn mới.