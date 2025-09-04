Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Multimedia

Emagazine

Video Emagazine Infographics Podcast

Nông dân U60 biến vườn nho thành điểm check-in hút khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỒNG LAI ĐỒNG LAI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tọa lạc bên bờ kè sông Lại Giang (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai), vườn nho của ông Phùng Bá Thân (SN 1966) đã trở thành điểm check-in “gây sốt” mùa hè qua. Không chỉ hút mắt bởi sắc xanh và chùm nho trĩu quả, nơi đây còn gợi mở tiềm năng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm.

Chúng tôi gặp ông Thân khi ông đang cặm cụi tỉa từng chùm nho non trong vườn của gia đình ở khu phố Bình Chương. Dưới mái vòm nhựa PE lấp lánh nắng, ông nông dân U60 với nước da rám nắng say sưa nói về các giống nho như kể về từng đứa con tinh thần: “Hạ đen, mẫu đơn, ngón tay đen, hồng ngọc, giống nào cũng có cái hay riêng. Nhưng làm cho nho bén rễ và sinh trưởng tốt ở đất này, không dễ chút nào đâu”.

ong-phung-ba-than-cam-cui-tia-tung-chum-nho-non-de-phuc-vu-cho-khach-trong-thang-12-2025-toi-anh-dong-lai.jpg
Ông Phùng Bá Thân (SN 1966) tỉ mẩn cắt tỉa từng chùm nho non để chuẩn bị cho vụ mùa mới. Ảnh: Đồng Lai

Cơ duyên bắt đầu vào năm 2019, trong chuyến ra tỉnh Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ), ông Thân bị cuốn hút bởi mô hình trồng nho thực nghiệm của Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh). Sau đó, ông đến Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố (tỉnh Khánh Hòa) để học kỹ thuật trồng nho trên đất khô hạn, rồi quay trở lại tỉnh Bắc Ninh để học kỹ thuật nuôi cấy mô giống nho nhập từ Hàn Quốc.

Tháng 10-2021, ông Thân mua 340 cây giống với giá gần 400.000 đồng/cây, đồng thời chi gần 400 triệu đồng để cải tạo mặt bằng, lắp hệ thống tưới nhỏ giọt, dựng mái vòm cách nhiệt để trồng nho.

“Lúc đó, cả nhà không ai ủng hộ. Mọi người lo sức khỏe tôi không kham nổi, mà cây nho thì kén đất, sợ không trụ được. Nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản, nếu thành công thì người dân ở đây sẽ được ăn nho sạch, không sợ thuốc”, ông Thân kể lại.

Vườn nho được trồng với luống cao 0,5 m, cây cách cây 1 m, hàng cách hàng 2,5 m, bón phân hữu cơ đã ủ hoai mục, diệt khuẩn, kiểm soát pH, bổ sung khoáng chất như canxi, kali, magie… để cây phát triển cân đối. Trong giai đoạn cây ra hoa kết trái, ông theo dõi kỹ từng nhánh, tỉa cành, bấm ngọn đúng kỹ thuật để đảm bảo chất lượng và sản lượng.

“Nếu chăm kỹ, cây nho có thể cho trái đều suốt 15-20 năm”, ông Thân cho hay.

Sau 2 năm cần mẫn chăm sóc, tháng 6-2023, vườn nho cho trái và ông mở cửa đón khách tham quan. Cứ 2 năm, vườn có thể cho 3 vụ trái. Vụ mùa năm nay kéo dài từ tháng 6 đến hết tháng 8, hiện tại vườn chỉ còn lại những giàn nho xanh mướt sau khi được cắt tỉa để chuẩn bị cho đợt ra quả tiếp theo.

“Thời gian vừa qua, nhiều nhóm bạn trẻ đến check-in, khách du lịch theo đoàn từ Lâm Đồng, Đà Nẵng… cũng ghé tham quan, chụp ảnh. Dù trời nắng gắt, nhưng giữa không gian xanh mát của giàn nho trĩu quả, ai nấy đều tỏ ra hào hứng”, ông Thân tự hào chia sẻ.

Trung bình mỗi ngày, vườn nho đón khoảng 30-70 lượt khách, với doanh thu khoảng 4 triệu đồng/ngày. Giá vé vào cổng là 20.000 đồng/người, du khách có thể mua nho hái tại vườn với giá 300.000 đồng/kg.

Không chỉ đến để chụp ảnh “sống ảo”, nhiều người còn thích thú khi nghe ông Thân hướng dẫn cách hái nho đúng kỹ thuật, tìm hiểu quy trình chăm sóc và trực tiếp thưởng thức vị ngọt mát của nho ngay tại vườn.

Dù sinh sống ngay tại địa phương và đã nhiều lần nghe nhắc đến vườn nho bên bờ kè sông Lại Giang, nhưng đến hôm nay vợ chồng anh Nguyễn Đình Mạnh (khu phố Định Bình) mới có dịp ghé thăm.

Còn chị Nguyễn Thị Thịnh (phường Lang Biang-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) thì hào hứng nói: “Tôi thật sự bất ngờ khi giữa vùng đất nắng gió như Bồng Sơn lại có những giàn nho xanh tốt như thế này. Không gian gần gũi, quả nho sạch, ăn tại vườn ngọt mát, cảm nhận được cả tâm huyết của người trồng”.

Hiện tại, ông Thân đang nghiên cứu phát triển các sản phẩm chế biến từ quả nho như mứt, siro và bán giống nho chuẩn để du khách có thể mang về trồng.

Dự kiến, tháng 12-2025, vườn nho sẽ mở đợt tham quan tiếp theo, bổ sung thêm nhiều khu check-in sáng tạo, quy trình canh tác hiện đại và các góc trưng bày giới thiệu sản phẩm từ nho.

“Tôi hy vọng với mô hình kết hợp giữa nông nghiệp-trải nghiệm-du lịch sẽ tạo ra một điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch xanh của tỉnh Gia Lai”, ông Thân kỳ vọng.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Duy-Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (phường Bồng Sơn) cho biết: Vườn nho của ông Phùng Bá Thân có diện tích 0,4 ha, phía trước giáp sông Lại Giang, phía sau giáp đồng lúa, hiện là điểm đến hấp dẫn cho giới trẻ và du khách tham quan, trải nghiệm.

“Thời gian tới, địa phương sẽ phát triển khu vực này theo hướng nông trại gắn với du lịch trải nghiệm, khai thác lợi thế cảnh quan ven sông và đất đai nông nghiệp. Qua đó, tạo sinh kế bền vững cho người dân, góp phần xây dựng phường Bồng Sơn ngày càng văn minh, giàu đẹp”, ông Duy nói thêm.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai

E-magazine Vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai

(GLO)- Dù mới triển khai nhưng mô hình trồng nho hữu cơ kết hợp tham quan của anh Võ Hoàn Hảo (thôn Hưng Bình-Tân Hợp, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) cho thấy nhiều triển vọng. Cuối năm 2024, nho đỏ không hạt Xgreen của anh được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đây cũng là vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm

Liên kết vùng sau sáp nhập: Nền tảng cho nông nghiệp bền vững

Liên kết vùng sau sáp nhập: Nền tảng cho nông nghiệp bền vững

Multimedia

(GLO)- Sau sáp nhập, Gia Lai có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp nhờ đất đai rộng lớn, màu mỡ cùng điều kiện khí hậu thuận lợi. Để nền nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, tỉnh cần đề ra giải pháp căn cơ, nhất là hình thành các vùng liên kết sản xuất gắn với thị trường xuất khẩu.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

TN - Đất & Người

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Bà con nông dân trải bạt dưới từng gốc cà phê để thu hái. Ảnh: Vũ Thảo

E-magazine Chủ động ứng phó trước chính sách thương mại của Mỹ

Emagazine

(GLO)- Mỹ là một trong những thị trường đang chiếm khoảng 9-10% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, với các mặt hàng chủ yếu như cà phê nhân, mủ cao su. Trước việc Mỹ sẽ áp mức thuế mới, nhiều doanh nghiệp đã chủ động ứng phó, điều chỉnh chiến lược thị trường, tối ưu chi phí, chuẩn hóa sản phẩm.

Những người trẻ dân tộc thiểu số đong đầy tình yêu buôn làng-Kỳ 1: Bệ phóng cho những ước mơ

E-magazine Những người trẻ dân tộc thiểu số đong đầy tình yêu buôn làng-Kỳ 1: Bệ phóng cho những ước mơ

Emagazine

(GLO)- Đồng hành cùng sự sáng tạo, đổi mới của người trẻ, các tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai không chỉ là điểm tựa vững chắc mà còn trở thành bệ phóng, giúp họ tự tin bứt phá, vượt qua giới hạn bản thân và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc sâu rộng trong cộng đồng.

Độc đáo ruộng bậc thang ở xã Dun

E-magazine Độc đáo ruộng bậc thang ở xã Dun

Emagazine

(GLO)- Ở xã Dun (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), những thửa ruộng bậc thang không chỉ là kết quả của quá trình lao động miệt mài mà còn thể hiện sự sáng tạo và khả năng thích nghi của người Jrai với thiên nhiên.

Tìm về ẩm thực xanh

E-magazine Tìm về ẩm thực xanh

Báo xuân 2025

(GLO)- Ẩm thực của người Bahnar, Jrai chế biến đơn giản, nguyên liệu thường là những thứ sẵn có trong tự nhiên. Nhưng không vì thế mà món ăn thiếu đi sự hấp dẫn, ngược lại còn rất tròn vị và tinh tế.

Du lịch bay trên “đôi cánh” điện ảnh

E-magazine Du lịch bay trên “đôi cánh” điện ảnh

Emagazine

(GLO)- Ngay khi nghe tin bộ phim truyện điện ảnh “Lạc rừng” sẽ được bấm máy tại Gia Lai vào tháng 8-2025, công chúng nơi đây đã rất háo hức, mong chờ. Là bởi, quê hương mình, xứ sở mình sẽ xuất hiện trong những thước phim tuyệt đẹp của một dự án phim đình đám.

Kể chuyện văn hóa Jrai qua chiếc gùi mộc

E-magazine Kể chuyện văn hóa Jrai qua chiếc gùi mộc

Báo xuân 2025

(GLO)- Hầu hết các già làng đều cho rằng gùi mộc mang vẻ đẹp nguyên sơ, thuần khiết, là tiền thân của những chiếc gùi hoa văn mang tính thẩm mỹ cao. Vậy nhưng, những người có thể làm ra được gùi mộc nguyên bản trong cộng đồng hiện nay khá hiếm.

Nữ kiến trúc sư đam mê nghệ thuật tạo hình

E-magazine Nữ kiến trúc sư đam mê nghệ thuật tạo hình

Emagazine

(GLO)- Với đôi tay khéo léo và khả năng sáng tạo, kiến trúc sư Nguyễn Thị Kiên Giang (SN 1988, tổ 7, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã biến những thỏi đất sét, tấm nhựa composite thành sản phẩm trang trí nội thất, được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai

E-magazine Vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai

Emagazine

(GLO)- Dù mới triển khai nhưng mô hình trồng nho hữu cơ kết hợp tham quan của anh Võ Hoàn Hảo (thôn Hưng Bình-Tân Hợp, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) cho thấy nhiều triển vọng. Cuối năm 2024, nho đỏ không hạt Xgreen của anh được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đây cũng là vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai.

Nhà sưu tầm Nguyễn Quang Hiền: Trở về miền ký ức Pleiku xưa

E-magazine Nhà sưu tầm Nguyễn Quang Hiền: Trở về miền ký ức Pleiku xưa

Emagazine

(GLO)- Đi một chiếc Dream Thái đến địa điểm đã hẹn cùng chúng tôi, nhà sưu tầm Nguyễn Quang Hiền-nguyên Phó Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai từ xa đã nở nụ cười tươi. Xe của ông hằn dấu vết của thời gian. Nhìn chiếc xe, có thể phần nào nói lên tính cách của người đàn ông đam mê sưu tầm “đồ cổ”.

The Maestro Đại Ngàn: Điểm nhấn cho đô thị Pleiku

E-magazine The Maestro Đại Ngàn: Điểm nhấn cho đô thị Pleiku

Multimedia

(GLO)- Tọa lạc ngay tại vị trí trung tâm đắc địa của TP. Pleiku, The Maestro Đại Ngàn (số 63 – 65, đường Lý Nam Đế, phường Trà Bá)-Khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại Gia Lai được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn cho Pleiku trong hành trình hướng đến đô thị thông minh, thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”.

null