Nông dân U60 biến vườn nho thành điểm check-in hút khách

(GLO)- Tọa lạc bên bờ kè sông Lại Giang (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai), vườn nho của ông Phùng Bá Thân (SN 1966) đã trở thành điểm check-in “gây sốt” mùa hè qua. Không chỉ hút mắt bởi sắc xanh và chùm nho trĩu quả, nơi đây còn gợi mở tiềm năng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm.

Chúng tôi gặp ông Thân khi ông đang cặm cụi tỉa từng chùm nho non trong vườn của gia đình ở khu phố Bình Chương. Dưới mái vòm nhựa PE lấp lánh nắng, ông nông dân U60 với nước da rám nắng say sưa nói về các giống nho như kể về từng đứa con tinh thần: “Hạ đen, mẫu đơn, ngón tay đen, hồng ngọc, giống nào cũng có cái hay riêng. Nhưng làm cho nho bén rễ và sinh trưởng tốt ở đất này, không dễ chút nào đâu”.

Ông Phùng Bá Thân (SN 1966) tỉ mẩn cắt tỉa từng chùm nho non để chuẩn bị cho vụ mùa mới. Ảnh: Đồng Lai

Cơ duyên bắt đầu vào năm 2019, trong chuyến ra tỉnh Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ), ông Thân bị cuốn hút bởi mô hình trồng nho thực nghiệm của Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh). Sau đó, ông đến Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố (tỉnh Khánh Hòa) để học kỹ thuật trồng nho trên đất khô hạn, rồi quay trở lại tỉnh Bắc Ninh để học kỹ thuật nuôi cấy mô giống nho nhập từ Hàn Quốc.

Tháng 10-2021, ông Thân mua 340 cây giống với giá gần 400.000 đồng/cây, đồng thời chi gần 400 triệu đồng để cải tạo mặt bằng, lắp hệ thống tưới nhỏ giọt, dựng mái vòm cách nhiệt để trồng nho.

“Lúc đó, cả nhà không ai ủng hộ. Mọi người lo sức khỏe tôi không kham nổi, mà cây nho thì kén đất, sợ không trụ được. Nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản, nếu thành công thì người dân ở đây sẽ được ăn nho sạch, không sợ thuốc”, ông Thân kể lại.

Vườn nho được trồng với luống cao 0,5 m, cây cách cây 1 m, hàng cách hàng 2,5 m, bón phân hữu cơ đã ủ hoai mục, diệt khuẩn, kiểm soát pH, bổ sung khoáng chất như canxi, kali, magie… để cây phát triển cân đối. Trong giai đoạn cây ra hoa kết trái, ông theo dõi kỹ từng nhánh, tỉa cành, bấm ngọn đúng kỹ thuật để đảm bảo chất lượng và sản lượng.

“Nếu chăm kỹ, cây nho có thể cho trái đều suốt 15-20 năm”, ông Thân cho hay.

Sau 2 năm cần mẫn chăm sóc, tháng 6-2023, vườn nho cho trái và ông mở cửa đón khách tham quan. Cứ 2 năm, vườn có thể cho 3 vụ trái. Vụ mùa năm nay kéo dài từ tháng 6 đến hết tháng 8, hiện tại vườn chỉ còn lại những giàn nho xanh mướt sau khi được cắt tỉa để chuẩn bị cho đợt ra quả tiếp theo.

“Thời gian vừa qua, nhiều nhóm bạn trẻ đến check-in, khách du lịch theo đoàn từ Lâm Đồng, Đà Nẵng… cũng ghé tham quan, chụp ảnh. Dù trời nắng gắt, nhưng giữa không gian xanh mát của giàn nho trĩu quả, ai nấy đều tỏ ra hào hứng”, ông Thân tự hào chia sẻ.

Trung bình mỗi ngày, vườn nho đón khoảng 30-70 lượt khách, với doanh thu khoảng 4 triệu đồng/ngày. Giá vé vào cổng là 20.000 đồng/người, du khách có thể mua nho hái tại vườn với giá 300.000 đồng/kg.

Không chỉ đến để chụp ảnh “sống ảo”, nhiều người còn thích thú khi nghe ông Thân hướng dẫn cách hái nho đúng kỹ thuật, tìm hiểu quy trình chăm sóc và trực tiếp thưởng thức vị ngọt mát của nho ngay tại vườn.

Dù sinh sống ngay tại địa phương và đã nhiều lần nghe nhắc đến vườn nho bên bờ kè sông Lại Giang, nhưng đến hôm nay vợ chồng anh Nguyễn Đình Mạnh (khu phố Định Bình) mới có dịp ghé thăm.

Còn chị Nguyễn Thị Thịnh (phường Lang Biang-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) thì hào hứng nói: “Tôi thật sự bất ngờ khi giữa vùng đất nắng gió như Bồng Sơn lại có những giàn nho xanh tốt như thế này. Không gian gần gũi, quả nho sạch, ăn tại vườn ngọt mát, cảm nhận được cả tâm huyết của người trồng”.

Hiện tại, ông Thân đang nghiên cứu phát triển các sản phẩm chế biến từ quả nho như mứt, siro và bán giống nho chuẩn để du khách có thể mang về trồng.

Dự kiến, tháng 12-2025, vườn nho sẽ mở đợt tham quan tiếp theo, bổ sung thêm nhiều khu check-in sáng tạo, quy trình canh tác hiện đại và các góc trưng bày giới thiệu sản phẩm từ nho.

“Tôi hy vọng với mô hình kết hợp giữa nông nghiệp-trải nghiệm-du lịch sẽ tạo ra một điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch xanh của tỉnh Gia Lai”, ông Thân kỳ vọng.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Duy-Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (phường Bồng Sơn) cho biết: Vườn nho của ông Phùng Bá Thân có diện tích 0,4 ha, phía trước giáp sông Lại Giang, phía sau giáp đồng lúa, hiện là điểm đến hấp dẫn cho giới trẻ và du khách tham quan, trải nghiệm.

“Thời gian tới, địa phương sẽ phát triển khu vực này theo hướng nông trại gắn với du lịch trải nghiệm, khai thác lợi thế cảnh quan ven sông và đất đai nông nghiệp. Qua đó, tạo sinh kế bền vững cho người dân, góp phần xây dựng phường Bồng Sơn ngày càng văn minh, giàu đẹp”, ông Duy nói thêm.