Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Du lịch

Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức

Đánh thức Kon Ka Kinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HOÀNG NGỌC HOÀNG NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh là “di sản kép”: UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới và là Vườn di sản ASEAN. Lặng lẽ lưu giữ những kho báu thiên nhiên và văn hóa độc đáo, Kon Ka Kinh chờ bước chân du khách khám phá.

Vẻ đẹp nguyên sơ và giá trị đặc biệt

Độ cao của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh nằm trong khoảng từ 570 m (thung lũng sông Ba) tới 1.748 m (đỉnh Kon Ka Kinh). Với diện tích diện tích gần 42.000 ha, trải rộng trên địa bàn các xã Krong, Đak Rong, Đak Sơ Mei và Ayun (tỉnh Gia Lai), Vườn quốc gia Kon Ka Kinh quanh năm khoác tấm áo mát lành.

dscf6754.jpg
Khu chăn thả bán hoang dã-một điểm tham quan du lịch trong Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Hoàng Ngọc

Nơi đây hội tụ những cảnh quan đa dạng và mê hoặc: bãi nai êm đềm, rừng thông xanh biếc, đỉnh Kon Ka Kinh cao 1.748m hay những thác nước trắng xóa gắn liền với truyền thuyết như thác Nàng Tiên, thác Kon Bông, thác H’lân, thác 95.

Giữa đại ngàn, quần thể cây đa cổ thụ trăm tuổi uy nghi như những vị thần canh giữ rừng già. Dưới tán xanh ấy, hàng trăm loài động-thực vật quý hiếm sinh sống, dệt nên một bức tranh sinh thái sống động và nguyên sơ.

h3.jpg
Quần thể cây đa cổ thụ với bộ rễ lộ thiên là điểm nhấn của Vườn quốc gia. Ảnh: Hoàng Ngọc

Kon Ka Kinh còn là miền đất huyền ảo với trầm tích văn hóa bản địa độc đáo, nơi tiếng cồng chiêng ngân vang trong lễ ăn lúa mới, lễ cúng thần rừng, nơi những nhà rông uy nghi vươn mình giữa làng, hương rượu cần nồng ấm quyện cùng tiếng cười, và những đôi bàn tay khéo léo, vẫn miệt mài đan lát, dệt vải, chế tác nhạc cụ từ tre nứa. Sự hòa quyện giữa thiên nhiên và văn hóa đã tạo nên bản sắc riêng biệt, độc đáo.

Đặt chân đến Kon Ka Kinh, mỗi bước đi đều mở ra những trải nghiệm mới mẻ. Bạn có thể rong ruổi trên những cung đường trekking dưới tán rừng, băng qua suối để chinh phục đỉnh đá Trắng hay vươn tới “nóc nhà” Gia Lai, lạc giữa rừng cây với những hình thù kỳ thú. Du khách cũng có thể cắm trại qua đêm bên bờ suối, chờ bình minh len qua tán lá.

img-7409.jpg
Du khách thưởng thức bữa ăn giữa rừng cây. Ảnh: Hoàng Ngọc

Ở Kon Ka Kinh, các tay máy có thể "săn" khoảnh khắc mùa lúa chín vàng óng giữa một bên là núi, một bên là rừng. Hoặc khi muốn tìm sự tĩnh lặng, bạn có thể chọn nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, tận hưởng không khí trong lành, thả lỏng tâm trí giữa không gian đầy năng lượng chữa lành của cây cối, rừng già.

img-7759.jpg
Những ruộng lúa của đồng bào Bahnar canh tác trong Vườn quốc gia. Ảnh: Tây Nguyên

Và bạn đừng quên hòa mình vào đời sống cộng đồng Bahnar: cùng chế biến món ăn, dệt vải, tham gia lễ hội, lắng nghe những câu chuyện huyền thoại. Với học sinh, sinh viên hay những tâm hồn yêu khoa học, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật sẽ mở ra một hành trình khám phá hệ sinh thái phong phú và đầy cuốn hút của rừng già nguyên sinh.

Đánh thức Kon Ka Kinh

Là kho báu về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa nhưng Kon Ka Kinh vẫn là điểm đến ít người biết tới. Trong 7 tháng đầu năm 2025, Vườn chỉ đón 342 lượt khách, các hoạt động du lịch mới ở quy mô nhỏ lẻ, chưa tương xứng với tiềm năng.

img-4204.jpg
Rừng cây phủ rêu trên đường lên đỉnh Kon Ka Kinh níu chân du khách. Ảnh: Hoàng Ngọc﻿

Nhằm đưa “viên ngọc xanh” này đến gần hơn với du khách, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh đã có nhiều hoạt động quảng bá, thu hút du khách.

Vườn phối hợp cùng doanh nghiệp du lịch 2 lần tổ chức giải chạy chinh phục đỉnh đá Trắng, mời các đơn vị lữ hành và cơ quan báo chí đến khảo sát, đồng thời hoàn thiện và chạy thử nghiệm nhiều tour khám phá từ dễ đến khó, đáp ứng đa dạng nhu cầu trải nghiệm của du khách.

Những nỗ lực này đã nhận được sự hưởng ứng từ các doanh nghiệp du lịch. Bà Trương Thị Phương Nga, Giám đốc Công ty Thương mại Du lịch sinh thái Gia Lai, cho rằng: Kon Ka Kinh là điểm đến đặc biệt, nơi mỗi làng văn hóa ở bìa rừng, mỗi cung đường trekking băng suối đều mang đến trải nghiệm đáng giá.

Theo bà Nga, việc kết hợp du lịch rừng-biển sẽ giúp kết nối điểm đến này trong những hành trình “lên rừng – xuống biển”, để Kon Ka Kinh hiện diện rõ hơn trên bản đồ du lịch Việt Nam.

img-9415.jpg
Những gốc cây cổ thụ trên đường chạy chinh phục đỉnh đá Trắng trong Vườn quốc gia thu hút du khách. Ảnh: Hoàng Ngọc

Từ vùng đất phía Đông tỉnh Gia Lai, ông Phạm Hoàng Trực, Giám đốc Công ty Gotour Travel, cũng chia sẻ ấn tượng mạnh mẽ khi lần đầu đến Kon Ka Kinh. Theo ông, sự hòa quyện giữa thiên nhiên và văn hóa Bahnar có thể tạo ra những sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng độc đáo, bền vững và “không bao giờ lỗi thời”.

“Ngay trong mùa thu này, chúng tôi sẽ giới thiệu tour mới khám phá mùa lúa chín tại Kon Ka Kinh, kết hợp săn ảnh những khoảnh khắc đẹp trong rừng. Tôi tin rằng đây sẽ sớm trở thành điểm đến hút khách. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển các sản phẩm gắn với Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng và Vườn quốc gia Kon Ka Kinh”, ông Trực cho biết.

img-7388.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (thứ 4 từ phải sang) khảo sát du lịch Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Hoàng Ngọc

Trong chuyến khảo sát và làm việc tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh mới đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định: Kon Ka Kinh không chỉ là “của hiếm” của Việt Nam mà là món quà vô giá của thiên nhiên dành cho nhân loại.

Ông nhấn mạnh tỉnh sẽ ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học song song với phát triển du lịch bền vững, đầu tư hạ tầng, nâng cấp đường vào Vườn, đồng thời mời các nhà khoa học và báo chí quốc tế đến nghiên cứu, quảng bá hình ảnh Kon Ka Kinh ra thế giới để thu hút du khách.

Phấn khởi trước định hướng của tỉnh, Giám đốc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh Ngô Văn Thắng cho biết: Sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đã tháo gỡ nhiều khó khăn, đặc biệt trong quản lý, bảo vệ rừng gắn với bảo tồn đa dạng sinh học. Trên tinh thần “làm bảo tồn để phát triển du lịch và làm du lịch để phục vụ bảo tồn”, Vườn sẽ đẩy mạnh liên kết với các đơn vị lữ hành, xây dựng tour tuyến, phát triển dịch vụ, xúc tiến quảng bá và kêu gọi đầu tư để hoàn thiện hạ tầng, phục vụ tốt hơn công tác bảo tồn và đón khách.

Kon Ka Kinh đang chờ những bước chân khám phá để mỗi chuyến đi vừa là hành trình trải nghiệm, vừa là hành động góp phần bảo tồn di sản.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Bữa sáng ấm lòng ở chợ Phù Đổng

Bữa sáng ấm lòng ở chợ Phù Đổng

Du lịch

(GLO)- Với nhiều người dân phố núi, đến chợ Phù Đổng (đường Trần Kiên, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để mua đồ ăn sáng cho gia đình hoặc thưởng thức một bữa sáng ngon miệng, ấm lòng đã là nếp quen. Dạo quanh chợ một vòng, tôi càng hiểu vì sao người dân lại gọi nơi đây là “thiên đường” ăn sáng.

Món ngon từ xuyến chi

Món ngon từ xuyến chi

Ẩm thực

(GLO)- Trước nhà tôi có khoảnh đất trống. Sau một vài cơn mưa, xuyến chi chen nhau vươn mình xanh mướt. Thi thoảng, tôi lại hái những đọt xuyến chi mơn mởn về chế biến thành một vài món ăn vừa lạ miệng vừa ngon như xào tỏi, nấu canh hay luộc.

Cá voi và bản hòa ca của biển cả

Cá voi và bản hòa ca của biển cả

Du lịch

(GLO)- Những ngày đầu tháng 7, vùng biển Vũng Bồi và Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu thiên nhiên khi cá voi Bryde-loài cá voi khổng lồ, bất ngờ xuất hiện liên tiếp để săn mồi gần bờ.

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Hành trang lữ hành

Báo The Nation mới đây đưa tin Chính phủ Mỹ sắp chính thức áp dụng khoản phí mới trị giá 250 USD với hầu hết thị thực tạm thời, gồm visa du lịch, công tác, du học và lao động. Khoản phí này mang tên "Visa Integrity Fee" (Phí bảo đảm thị thực), sẽ được cộng thêm vào lệ phí xin visa hiện có.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nghe báo cáo về quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nghe báo cáo về quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ-Chư Đang Ya

Tin tức

(GLO)- Chiều 19-7, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai (cơ sở 2, phường Pleiku), đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và xã Biển Hồ để nghe báo cáo hiện trạng và định hướng quy hoạch chung Khu du lịch Biển Hồ-Chư Đang Ya.

Hội An là 1 trong 6 thành phố tốt nhất thế giới

Hội An là 1 trong 6 thành phố tốt nhất thế giới

Tin tức

(GLO)- Nét đẹp cổ kính, văn hóa đa dạng, đặc sắc lại một lần nữa giúp cho Hội An (TP. Đà Nẵng) được tạp chí du lịch danh giá Travel+Leisure vinh danh "World’s Best Awards 2025". Với 91/100 điểm, phố cổ Hội An xếp thứ 6 trong danh sách 10 thành phố tốt nhất thế giới.

Thong dong qua miền mây xanh

Thong dong qua miền mây xanh

Hành trang lữ hành

Trên các cung đường đến với đèo Hải Vân trùng điệp, du khách có dịp hòa mình cùng thiên nhiên để ngắm Hải Vân huyền thoại. Trong những điểm đến của cung đường này, Hải Vân Xanh cũng khá thú vị mà phượt thủ khó bỏ lỡ.

Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam gọi tên Phong Nha-Kẻ Bàng

Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam gọi tên Phong Nha-Kẻ Bàng

Hành trang lữ hành

(GLO)- Ngày 13-7, Ủy ban Di sản thế giới UNESCO đã phê duyệt việc điều chỉnh ranh giới Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) để mở rộng sang Vườn quốc gia Hin Nam Nô (tỉnh Khăm Muộn, Lào), hình thành Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên giữa 2 quốc gia.

null