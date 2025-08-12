Đánh thức Kon Ka Kinh

(GLO)- Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh là “di sản kép”: UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới và là Vườn di sản ASEAN. Lặng lẽ lưu giữ những kho báu thiên nhiên và văn hóa độc đáo, Kon Ka Kinh chờ bước chân du khách khám phá.

Vẻ đẹp nguyên sơ và giá trị đặc biệt

Độ cao của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh nằm trong khoảng từ 570 m (thung lũng sông Ba) tới 1.748 m (đỉnh Kon Ka Kinh). Với diện tích diện tích gần 42.000 ha, trải rộng trên địa bàn các xã Krong, Đak Rong, Đak Sơ Mei và Ayun (tỉnh Gia Lai), Vườn quốc gia Kon Ka Kinh quanh năm khoác tấm áo mát lành.

Khu chăn thả bán hoang dã-một điểm tham quan du lịch trong Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Hoàng Ngọc

Nơi đây hội tụ những cảnh quan đa dạng và mê hoặc: bãi nai êm đềm, rừng thông xanh biếc, đỉnh Kon Ka Kinh cao 1.748m hay những thác nước trắng xóa gắn liền với truyền thuyết như thác Nàng Tiên, thác Kon Bông, thác H’lân, thác 95.

Giữa đại ngàn, quần thể cây đa cổ thụ trăm tuổi uy nghi như những vị thần canh giữ rừng già. Dưới tán xanh ấy, hàng trăm loài động-thực vật quý hiếm sinh sống, dệt nên một bức tranh sinh thái sống động và nguyên sơ.

Quần thể cây đa cổ thụ với bộ rễ lộ thiên là điểm nhấn của Vườn quốc gia. Ảnh: Hoàng Ngọc

Kon Ka Kinh còn là miền đất huyền ảo với trầm tích văn hóa bản địa độc đáo, nơi tiếng cồng chiêng ngân vang trong lễ ăn lúa mới, lễ cúng thần rừng, nơi những nhà rông uy nghi vươn mình giữa làng, hương rượu cần nồng ấm quyện cùng tiếng cười, và những đôi bàn tay khéo léo, vẫn miệt mài đan lát, dệt vải, chế tác nhạc cụ từ tre nứa. Sự hòa quyện giữa thiên nhiên và văn hóa đã tạo nên bản sắc riêng biệt, độc đáo.

Đặt chân đến Kon Ka Kinh, mỗi bước đi đều mở ra những trải nghiệm mới mẻ. Bạn có thể rong ruổi trên những cung đường trekking dưới tán rừng, băng qua suối để chinh phục đỉnh đá Trắng hay vươn tới “nóc nhà” Gia Lai, lạc giữa rừng cây với những hình thù kỳ thú. Du khách cũng có thể cắm trại qua đêm bên bờ suối, chờ bình minh len qua tán lá.

Du khách thưởng thức bữa ăn giữa rừng cây. Ảnh: Hoàng Ngọc

Ở Kon Ka Kinh, các tay máy có thể "săn" khoảnh khắc mùa lúa chín vàng óng giữa một bên là núi, một bên là rừng. Hoặc khi muốn tìm sự tĩnh lặng, bạn có thể chọn nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, tận hưởng không khí trong lành, thả lỏng tâm trí giữa không gian đầy năng lượng chữa lành của cây cối, rừng già.

Những ruộng lúa của đồng bào Bahnar canh tác trong Vườn quốc gia. Ảnh: Tây Nguyên

Và bạn đừng quên hòa mình vào đời sống cộng đồng Bahnar: cùng chế biến món ăn, dệt vải, tham gia lễ hội, lắng nghe những câu chuyện huyền thoại. Với học sinh, sinh viên hay những tâm hồn yêu khoa học, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật sẽ mở ra một hành trình khám phá hệ sinh thái phong phú và đầy cuốn hút của rừng già nguyên sinh.

Đánh thức Kon Ka Kinh

Là kho báu về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa nhưng Kon Ka Kinh vẫn là điểm đến ít người biết tới. Trong 7 tháng đầu năm 2025, Vườn chỉ đón 342 lượt khách, các hoạt động du lịch mới ở quy mô nhỏ lẻ, chưa tương xứng với tiềm năng.

Rừng cây phủ rêu trên đường lên đỉnh Kon Ka Kinh níu chân du khách. Ảnh: Hoàng Ngọc﻿

Nhằm đưa “viên ngọc xanh” này đến gần hơn với du khách, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh đã có nhiều hoạt động quảng bá, thu hút du khách.

Vườn phối hợp cùng doanh nghiệp du lịch 2 lần tổ chức giải chạy chinh phục đỉnh đá Trắng, mời các đơn vị lữ hành và cơ quan báo chí đến khảo sát, đồng thời hoàn thiện và chạy thử nghiệm nhiều tour khám phá từ dễ đến khó, đáp ứng đa dạng nhu cầu trải nghiệm của du khách.

Những nỗ lực này đã nhận được sự hưởng ứng từ các doanh nghiệp du lịch. Bà Trương Thị Phương Nga, Giám đốc Công ty Thương mại Du lịch sinh thái Gia Lai, cho rằng: Kon Ka Kinh là điểm đến đặc biệt, nơi mỗi làng văn hóa ở bìa rừng, mỗi cung đường trekking băng suối đều mang đến trải nghiệm đáng giá.

Theo bà Nga, việc kết hợp du lịch rừng-biển sẽ giúp kết nối điểm đến này trong những hành trình “lên rừng – xuống biển”, để Kon Ka Kinh hiện diện rõ hơn trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Những gốc cây cổ thụ trên đường chạy chinh phục đỉnh đá Trắng trong Vườn quốc gia thu hút du khách. Ảnh: Hoàng Ngọc

Từ vùng đất phía Đông tỉnh Gia Lai, ông Phạm Hoàng Trực, Giám đốc Công ty Gotour Travel, cũng chia sẻ ấn tượng mạnh mẽ khi lần đầu đến Kon Ka Kinh. Theo ông, sự hòa quyện giữa thiên nhiên và văn hóa Bahnar có thể tạo ra những sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng độc đáo, bền vững và “không bao giờ lỗi thời”.

“Ngay trong mùa thu này, chúng tôi sẽ giới thiệu tour mới khám phá mùa lúa chín tại Kon Ka Kinh, kết hợp săn ảnh những khoảnh khắc đẹp trong rừng. Tôi tin rằng đây sẽ sớm trở thành điểm đến hút khách. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển các sản phẩm gắn với Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng và Vườn quốc gia Kon Ka Kinh”, ông Trực cho biết.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (thứ 4 từ phải sang) khảo sát du lịch Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Hoàng Ngọc

Trong chuyến khảo sát và làm việc tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh mới đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định: Kon Ka Kinh không chỉ là “của hiếm” của Việt Nam mà là món quà vô giá của thiên nhiên dành cho nhân loại.

Ông nhấn mạnh tỉnh sẽ ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học song song với phát triển du lịch bền vững, đầu tư hạ tầng, nâng cấp đường vào Vườn, đồng thời mời các nhà khoa học và báo chí quốc tế đến nghiên cứu, quảng bá hình ảnh Kon Ka Kinh ra thế giới để thu hút du khách.

Phấn khởi trước định hướng của tỉnh, Giám đốc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh Ngô Văn Thắng cho biết: Sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đã tháo gỡ nhiều khó khăn, đặc biệt trong quản lý, bảo vệ rừng gắn với bảo tồn đa dạng sinh học. Trên tinh thần “làm bảo tồn để phát triển du lịch và làm du lịch để phục vụ bảo tồn”, Vườn sẽ đẩy mạnh liên kết với các đơn vị lữ hành, xây dựng tour tuyến, phát triển dịch vụ, xúc tiến quảng bá và kêu gọi đầu tư để hoàn thiện hạ tầng, phục vụ tốt hơn công tác bảo tồn và đón khách.

Kon Ka Kinh đang chờ những bước chân khám phá để mỗi chuyến đi vừa là hành trình trải nghiệm, vừa là hành động góp phần bảo tồn di sản.