Du lịch cả nước phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt khách trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026

(GLO)- Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày đã tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy du lịch nội địa. Ngành Du lịch ước đón và phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt khách, tạo “bước chạy đà” tích cực cho mùa du lịch năm 2026.

Theo thống kê sơ bộ tại các địa phương, lượng khách du lịch trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch tăng cao.

Trong đó, TP. Hồ Chí Minh ước đón và phục vụ 1.240.000 lượt khách, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó khách quốc tế khoảng 75.726 lượt, công suất phòng đạt khoảng 75%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.632 tỷ đồng. Hà Nội ước đón 560.000 lượt khách, tăng khoảng 250%; trong đó khách quốc tế khoảng 110.000 lượt, tổng thu ước đạt 2.100 tỷ đồng.

Du lịch TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng mạnh trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026. Ảnh nguồn Tạp chí Du lịch TP. Hồ Chí Minh.

Ninh Bình ước đón 723.063 lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 177.974 lượt, tổng thu ước đạt 795 tỷ đồng. Quảng Ninh ước đón 657.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 70.500 lượt, tổng thu ước đạt 1.620 tỷ đồng.

Lâm Đồng ước đón 650.000 lượt khách, công suất phòng đạt khoảng 70-80%, tổng thu ước đạt 1.200 tỷ đồng. Khánh Hòa ước đón 503.900 lượt khách, công suất phòng đạt khoảng 66,9%. Lào Cai ước đón 363.112 lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 32.298 lượt, tổng thu ước đạt 1.500 tỷ đồng. An Giang ước đón và phục vụ 348.778 lượt khách, tăng 52,5%; trong đó khách quốc tế ước đạt 30.284 lượt.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong kỳ nghỉ lễ, nhiều điểm đến đã thu hút lượng lớn du khách như Phú Quốc, Đà Lạt, Măng Đen, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Mũi Né... Du khách khu vực miền Nam tiếp tục dành sự quan tâm cho các hành trình ra miền Bắc và các điểm nghỉ dưỡng biển; trong khi đó, du khách miền Bắc lựa chọn du ngoạn các tỉnh vùng núi Tây Bắc để trải nghiệm không khí mùa Đông hoặc di chuyển vào phía Nam đến các điểm biển nắng ấm như Phú Quốc, Nha Trang, Côn Đảo.

Đối với hoạt động du lịch inbound, Tết Dương lịch là thời điểm cao điểm trong năm nên lượng khách quốc tế tiếp tục tăng trưởng, chủ yếu đến từ các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Thái Lan, Malaysia, Singapore… Tính đến thời điểm báo cáo, chưa ghi nhận sự cố nghiêm trọng liên quan đến hoạt động du lịch; công tác đảm bảo an ninh, an toàn được giữ vững, không xuất hiện tình trạng tăng giá, ép giá hay “chặt chém” du khách.

Thị trường khách quốc tế cũng ghi nhận nhiều điểm tích cực trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026. Ảnh: P.V

Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch trên phạm vi toàn quốc đạt khoảng 51%; một số địa phương trọng điểm du lịch ghi nhận công suất cao hơn, khoảng 65%.

Tại nhiều điểm đến, tỷ lệ lấp đầy phòng đạt mức rất cao, thậm chí lên tới 100% từ trước kỳ nghỉ, như Sa Pa, Đồng Văn, Lô Lô Chải, Mèo Vạc, Mộc Châu, Măng Đen, Phú Quốc, Đà Nẵng, khu vực phố cổ Hà Nội và trung tâm TP. Hồ Chí Minh.