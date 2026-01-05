Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bali siết điều kiện tài chính du khách để nâng cao chất lượng du lịch

(GLO)- Chính quyền tỉnh Bali (Indonesia) dự kiến áp dụng cơ chế sàng lọc du khách quốc tế dựa trên năng lực tài chính, thời gian lưu trú và mục đích chuyến đi từ năm 2026 để nâng cao chất lượng du lịch.

Bể bơi vô cực ở Angels Billabong giữa biển đảo Bali (Indonesia) một trong những điểm đến thu hút nhiều du khách quốc tế nhất. Ảnh: Northaboard/baohaiphong.vn
Theo đó, du khách nước ngoài đến Bali sẽ phải chứng minh có đủ khả năng tài chính, bao gồm việc xem xét số dư tài khoản tiết kiệm trong vòng 3 tháng gần nhất. Cùng với đó, cơ quan chức năng đánh giá thời gian lưu trú và các hoạt động dự kiến của du khách trong thời gian ở đây.

Ông Wayan Koster-Tỉnh trưởng Bali-cho biết: Biện pháp áp dụng cơ chế sàng lọc du khách quốc tế nhằm bảo đảm mọi hoạt động du lịch được kiểm soát chặt chẽ, tương tự các quy định đang được áp dụng tại nhiều quốc gia khác.

Cũng theo chính quyền tỉnh Bali, thay vì áp đặt hạn ngạch cứng đối với số lượng du khách, việc siết chặt điều kiện sàng lọc và tăng cường quy định được xem là giải pháp hiệu quả hơn để loại bỏ các hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực, đồng thời vẫn bảo đảm lợi ích kinh tế từ du lịch.

Bali ghi nhận lượng khách quốc tế kỷ lục, với 7,05 triệu lượt khách nhập cảnh bằng đường hàng không trong năm 2025-mức cao nhất từ trước tới nay.

Tuy nhiên, sự bùng nổ du lịch cũng kéo theo nhiều vấn đề. Những năm gần đây, Bali liên tục đối mặt với các vụ việc du khách nước ngoài vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng, coi thường phong tục địa phương, thậm chí liên quan đến các vụ án nghiêm trọng. Ngoài ra, địa phương này đang phải chịu áp lực ngày càng lớn từ các vấn đề môi trường, hạ tầng như rác thải, ùn tắc giao thông và ngập lụt tại các khu du lịch trọng điểm.

Chính sách siết chặt quản lý du khách quốc tế đến Bali cho thấy Indonesia sẽ tập trung vào phát triển du lịch chất lượng, thay vì chỉ chạy theo số lượng.

