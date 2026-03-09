Không chỉ sử dụng giống hoa lớn và đẹp, cánh đồng còn được chăm sóc bằng hệ thống tưới nhỏ giọt tiên tiến.

Anh Lưu Long Thành - đại diện Trang trại bò sữa NutiMilk - cho biết: Cánh đồng hướng dương trồng ở bên ngoài, không nằm trong khu sản xuất của trang trại nên người dân có thể đến tham quan vào bất cứ thời điểm phù hợp trong ngày.

Bà con có thể đến chụp ảnh miễn phí. Rất mong mọi người khi đến tham quan cùng nhau giữ gìn cảnh quan, không giẫm đạp lên hoa, không xả rác để người đến sau cùng được thưởng thức.

Mỗi ngày, cánh đồng đón khoảng 200-300 lượt khách. Vào dịp cuối tuần, lượng người tăng cao hơn. Bạn Nguyễn Thị Bảo Ngọc (xã Chư Sê) chia sẻ: “Sau khi xem hình ảnh cánh đồng hoa trên mạng xã hội, tôi cùng nhóm bạn di chuyển hơn 30 km để đến đây.

Ban đầu, tôi nghĩ chỉ là một vườn nhỏ, nhưng đến nơi thì khá bất ngờ khi thấy cả cánh đồng rộng lớn, hoa nở đồng loạt và lên hình rất đẹp. Tôi thấy đây là nơi tham quan mới mẻ tại Gia Lai, không cần đi xa mà vẫn có những bộ ảnh rực rỡ đầu năm mới”.

Không chỉ thu hút các bạn trẻ địa phương, cánh đồng hoa còn trở thành nơi tìm đến của những người làm ăn xa trở về quê dịp đầu năm.

Anh Phạm Minh Toàn (phường Thống Nhất, hiện làm việc tại TP. Hồ Chí Minh) bày tỏ: “Tôi xa nhà gần một năm mới về dịp Tết. Thấy bạn bè đăng hình ở đây nên cũng muốn đưa vợ con đi chơi đầu năm.

Ở thành phố thì không thiếu chỗ chụp hình, nhưng về quê mà có một không gian thiên nhiên đẹp và gần gũi như thế này thì rất đáng quý. Con tôi lần đầu được chạy giữa cánh đồng hoa nên rất thích. Đây không chỉ là chỗ chụp ảnh mà còn là một kỷ niệm nhỏ của gia đình tôi trong chuyến về quê”.

Cánh đồng hoa cũng thu hút khá nhiều du khách quốc tế.

Không chỉ là nơi chụp ảnh, cánh đồng hoa hướng dương đã trở thành điểm hẹn để nhiều người tìm về, tận hưởng sự bình yên, ngắm những bông hoa rực rỡ nổi bật giữa không gian xanh đại ngàn.