Lồng đèn kẽm nhung và câu chuyện sẻ chia

Ngày 28-9, Nhóm Handmade Quy Nhơn đã tổ chức buổi workshop làm lồng đèn từ kẽm nhung. Những cuộn kẽm nhung đầy màu sắc được uốn thành khung, kết hợp với nhiều nguyên vật liệu khác để tạo thành chiếc đèn xinh xắn. Tuy bắt mắt là vậy nhưng chất liệu này lại rất dễ thao tác nên những bạn nhỏ từ 5 tuổi trở lên cũng có thể tự làm.

Phụ huynh và các bé cùng mày mò những chiếc kẽm nhung để tạo thành lồng đèn bắt mắt, rực rỡ. Ảnh: D.L

Điều đáng nói là việc hoạt động này không chỉ khơi gợi sự sáng tạo mà còn mang đậm tính nhân văn, khi toàn bộ chi phí tham gia được quyên góp để gây quỹ, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dịp trung thu.

Bé Lưu Hạnh Duyên (SN 2016, phường Quy Nhơn) nâng niu chiếc đèn mình vừa làm, vui vẻ nói: “Con được thỏa sức sáng tạo, tự tay làm ra chiếc đèn nhiều màu sắc. Vui nhất là con có thể mang đèn về khoe với ba mẹ, lại còn góp chút quà cho các bạn. Trung thu này thật sự đặc biệt với con”.

Khám phá khoa học: Trung thu “đổi gió”

Trung thu tại Khu thiếu nhi (Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo) lại mang sắc màu hiện đại. Trong 120 phút, chương trình được thiết kế như một hành trình trải nghiệm liền mạch: vừa gợi nhắc truyền thống, vừa mở ra thế giới công nghệ.

Phụ huynh lẫn trẻ nhỏ trải nghiệm hoạt động trung thu tại Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo, ngày 28-9. Ảnh: D.L

Mở đầu là “Vòng tròn kết nối” với những câu chuyện, hình ảnh Trung thu xưa, tạo bầu không khí sôi nổi. Tiếp đó, trẻ tự tay làm lồng đèn ông sao, thử thách bản thân với phần lập trình Robot Indi vượt chướng ngại vật về đích, rồi so tài xem đội nào nhanh và sáng tạo nhất. Sau những phút “đấu trí”, các em lại háo hức trổ tài làm bánh: nhào bột, nặn nhân, đóng khuôn, trang trí hộp để mang về.

Bé Phạm Minh Khuê (SN 2015, phường Quy Nhơn) rạng rỡ chia sẻ: “Con thích nhất là làm bánh trung thu. Mọi năm mẹ cho con làm bánh ở nhà, năm nay được “đổi gió”, con thấy mới mẻ và hào hứng hơn nhiều”.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hóa-Giám đốc Trung tâm, việc chọn Trung thu để tổ chức trải nghiệm nhằm tạo một không gian mở, nơi trẻ vừa giữ gìn nét đẹp truyền thống, vừa tiếp cận khoa học một cách tự nhiên và hứng khởi. Thông qua đó, các em rèn được sự khéo tay, tư duy logic, kỹ năng làm việc nhóm và nuôi dưỡng trí tưởng tượng, một hành trang quan trọng cho tương lai của trẻ.

Không khí vui tươi, tràn ngập tiếng cười tại buổi trải nghiệm. Ảnh: D.L

Vui với "Phiên chợ" Tết Trung thu

Một sắc màu khác của Trung thu năm nay là Phiên chợ cộng đồng do Cộng đồng Glocality Gia Lai tổ chức tại Duyên Quơ Palace (phường Quy Nhơn Đông). Trong không gian thoáng rộng, gần gũi thiên nhiên, âm nhạc rộn ràng, các em nhỏ vừa được chơi, vừa học, vừa hòa mình vào không khí lễ hội sôi động.

Không gian thoáng đãng, gần thiên nhiên tại Phiên chợ cộng đồng. Ảnh: D.L

Phiên chợ lần thứ 13 mang chủ đề “Tết Trung thu” với chuỗi hoạt động phong phú: trưng bày tranh thêu chữ thập của người khiếm thị, làm đèn ông sao bằng tre, trang trí chai nhựa thành đèn, tạo hình đầu lân bằng thùng cạc-tông, múa rối với những con rối tái chế từ giấy, hộp gỗ, lưới, phao… và kết thúc bằng hoạt động phá cỗ, xem múa lân, múa rồng.

Ngoài ra, các gian hàng ẩm thực cũng thu hút đông đảo phụ huynh và trẻ nhỏ. Điểm đặc biệt là thay vì dùng tiền mặt, mọi người sẽ nhận phiếu in hình bông hoa để quy đổi. Cách làm này thể hiện tinh thần của Ban tổ chức: Phiên chợ không đặt nặng chuyện kinh doanh mà chỉ hướng đến việc tạo nên sân chơi gắn kết cộng đồng. Dịp này, Ban tổ chức cũng trao 11 suất quà với tổng trị giá hơn 4 triệu đồng cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Lê Minh Bộ (SN 1992, phường Quy Nhơn), thành viên Ban tổ chức, cho biết: “Vì thời 8x, 9x chúng tôi trải qua tuổi thơ gắn với lồng đèn, đầu lân nên mọi người lại càng nhiệt tình hướng dẫn cho các em nhỏ. Sự gần gũi ấy giúp các em hứng thú hơn, góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống một cách tự nhiên”.

Những chiếc đầu lân tái chế ngộ nghĩnh tại phiên chợ. Ảnh: D.L

Cũng nhờ sự hướng dẫn tận tình ấy, nhiều bạn nhỏ vô cùng thích thú. Bé Phạm Bảo Anh Thư (SN 2017, phường Quy Nhơn Nam), chia sẻ: “Con thấy chương trình rất vui. Con thích nhất là làm lồng đèn, vì được các anh chỉ dẫn kỹ từng bước nên dễ làm hơn. Lại còn có nhiều bạn cùng tham gia, vừa làm vừa cười đùa, thích lắm ạ”.