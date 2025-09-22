Đời sống

Handmade: Nơi đôi tay "kể" câu chuyện sáng tạo

E-magazine Handmade: Nơi đôi tay "kể" câu chuyện sáng tạo

Tỉ mẩn từng cánh hoa đất sét

Năm 2022, chị Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1990, xã Tuy Phước Tây) tình cờ thấy những chậu hoa đất sét trên mạng, tò mò học theo và rồi mê mẩn lúc nào không hay...

handmade-chi-thao-2.jpg
Chị Thảo (phải) giới thiệu một số mẫu hoa tự làm bằng đất sét. Ảnh: D.L

Để hoàn thành một sản phẩm, chị phải trải qua nhiều công đoạn: cán mỏng đất sét, dùng khuôn tạo cánh, tạo vân bằng silicone, nắn chỉnh thủ công, đợi khô rồi mới tô màu và ráp cành. Một chậu nhỏ có thể hoàn thành trong hai ngày, loại lớn mất đến năm ngày; có những chậu hoa được chị làm với kích thước thật.

hand-made-chi-thao.jpg
Chị Thảo chăm chú tô màu, hoàn thiện hoa sen. Ảnh: D.L

Mỗi ngày, chị Thảo dành khoảng 2 tiếng, riêng cuối tuần thì dành trọn ngày cho đam mê. Đến nay, chị đã thử sức với nhiều loại hoa khác nhau: từ sen đá nhỏ nhắn, hoa sen thanh khiết, hoa ly duyên dáng đến tulip rực rỡ...

Chị Thảo chia sẻ: “Ưu điểm của hoa đất sét là giống y như thật. Tuy nhiên, phải thử nghiệm nhiều loại đất sét mới tìm ra loại vừa ý. Có lần khách đặt chậu sen, sau biết là hoa giả nên không mua nữa, nhưng tôi lại thấy vui vì sản phẩm của mình thật đủ để làm người khác nhìn nhầm”.

Không chỉ giúp tinh thần nhẹ nhõm hơn sau những giờ làm việc, niềm vui này còn mang về cho chị nguồn thu nhập phụ đều đặn, khoảng 2-3 triệu đồng mỗi tháng.

Đưa làng quê vào sa bàn

Với anh Phạm Đình Trọng (SN 1988, xã Phù Mỹ Bắc), tình yêu với cảnh sắc quê hương chính là chất xúc tác đưa anh đến với sa bàn.

handmade-anh-trong.jpg
Anh Trọng cùng mô hình sa bàn do anh tự tay làm ra. Ảnh: D.L

Ban đầu, anh mày mò tìm hiểu trên mạng, rồi kiên nhẫn thử nghiệm để tái hiện những khung cảnh thân thuộc: cánh đồng lúa vàng, con đường đất nhỏ, lũy tre xanh, sân đình rợp bóng… Đến nay, anh đã hoàn thành khoảng 15 mô hình.

handmade-anh-trong-2.jpg
Anh Trọng luôn dành thời gian với "góc trưng bày" sa bàn tại nhà. Ảnh: D.L

Để tiết kiệm chi phí, anh khéo léo tận dụng những vật liệu đơn giản, dễ tìm quanh mình như xốp, que kem, gỗ vụn, thạch cao, lá khô... rồi nhanh chóng bắt tay vào làm. Trong tất cả các công đoạn, làm cây là thử thách khó nhất nhưng cũng mang lại cho anh nhiều hứng thú nhất: từng chiếc lá, từng thân cây đều được tỉ mỉ nắn chỉnh để trông như thật.

Mỗi mô hình thường mất của anh 1 tuần đến 10 ngày, những mẫu lớn có khi kéo dài cả tháng. “Tôi nhớ nhất lần làm lũy tre làng, công đoạn kéo dài quá lâu khiến có lúc tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng khi xong, nghe mọi người ngỏ lời khen, tôi thấy bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Trước giờ tôi chỉ làm vì đam mê, chưa nghĩ đến chuyện kinh doanh, nhưng sắp tới có thể sẽ bán để vừa có thêm thu nhập, vừa có động lực sáng tạo những mẫu sa bàn đẹp hơn”, anh Trọng chia sẻ.

Hoa thủ công: từ vui tay đến làm nghề

Khác với hai nhân vật trên, chị Phạm Thị Tuyết Nga (SN 1993, phường Quy Nhơn) ngay từ thời đi học đã yêu thích cắt dán thủ công. Thói quen ấy được chị duy trì suốt những năm sau này và đưa chị đến với công việc làm hoa thủ công.

handmade-chi-nga.jpg
Chị Nga cùng những bó hoa nỉ handmade rực rỡ. Ảnh: D.L

Ban đầu, chị Nga chỉ làm hoa để trang trí, tặng bạn bè. Đến năm 2020, chị chính thức kinh doanh trên Facebook và sàn thương mại điện tử nhưng chủ yếu nhận những đơn nhỏ lẻ. Khi ấy sản phẩm chưa thật đẹp vì chị còn ít kinh nghiệm, nhưng càng làm nhiều, chị càng học được cách phối màu, xử lý chất liệu, sản phẩm cũng ngày một tự nhiên và sắc nét.

handmade-chi-nga-2.jpg
Chị Nga đang hoàn thiện sản phẩm. Ảnh: D.L

Sau đó, chị mạnh dạn nhận các đơn lớn hơn, số lượng lên đến cả nghìn hoa, phần lớn là các đơn ngoại tỉnh. Quyết định này giúp chị có thu nhập ổn định, vào mùa cao điểm đầu và cuối năm, chị kiếm được khoảng 10 triệu đồng/tháng; mùa thấp điểm khoảng 3-4 triệu.

Hoa chị Nga làm rất đa dạng: từ hoa nhỏ 3-4 cm đến hoa khổng lồ cao 1,5 m, với đa dạng các chất liệu: vải, nỉ, giấy, xốp. Với hoa nhỏ, chị tự thiết kế mẫu trên máy tính rồi đặt cắt laser để có số lượng lớn, hoa lớn chị vẽ khuôn trên giấy và cắt thủ công để đảm bảo độ đồng đều. Ngoài hoa, chị còn thiết kế một số sản phẩm trang trí bắt mắt khác.

Chị tâm sự: “Từ ngày bắt đầu đến giờ, điều tôi trân trọng nhất là cảm giác được sống với đam mê. Mỗi sản phẩm hoàn thành không chỉ là công việc, mà còn là niềm vui khi nhìn thấy sản phẩm của mình xuất hiện trong các sự kiện, kỷ niệm đẹp của khách hàng. Điều đó cho tôi thêm động lực để sáng tạo”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Không gian trẻ - trải nghiệm vui

E-magazine Không gian trẻ - trải nghiệm vui

(GLO)- Những mô hình do giới trẻ khởi xướng như Phiên chợ cộng đồng đậm tinh thần “sống xanh” đến khu tích hợp giữa ăn uống với giải trí, hay tổ chức workshop mỗi ngày… mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, thu hút nhiều độ tuổi tham gia.

Có thể bạn quan tâm

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

Phóng sự - Ký sự

Nhiều doanh nghiệp và người dân lên ngọn núi Ngọc Linh hùng vĩ ở TP.Đà Nẵng thuê môi trường rừng để trồng sâm, mở ra một nghề mới để đồng bào Xê Đăng bản địa mưu sinh suốt nhiều năm qua: 'phu sâm', tức nghề cõng hàng thuê.

Lực lượng Cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp đưa nạn nhân ra khu vực an toàn. Ảnh: N.L

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Cụm công nghiệp Phước An

Đời sống

(GLO)- Chiều 14-9, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Tuy Phước Tây diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Đồ gỗ Nghĩa Phát và Công ty TNHH Đồ gỗ Nghĩa Tín (Cụm công nghiệp Phước An).

Quang cảnh buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty cổ phần Chế biến gỗ nội thất Thành Tâm.

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty cổ phần Chế biến gỗ nội thất Thành Tâm

Đời sống

(GLO)- Chiều 13-9, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty cổ phần Chế biến gỗ nội thất Thành Tâm (KCN Phú Tài, phường Quy Nhơn Bắc) diễn tập phương án chữa cháy và CNCH.

Góp hương vị cho mùa đoàn viên

Góp hương vị cho mùa đoàn viên

Đời sống

(GLO)- Tết Trung thu đang đến gần, không khí rộn ràng lan tỏa khắp nơi. Trên phố, hương bánh nướng, bánh dẻo thoảng bay trong gió. Trong những gian bếp nhỏ, những người thợ vẫn miệt mài làm ra những mẻ bánh thơm ngon, góp hương vị cho mùa đoàn viên.

Tăng cường xử lý rác thải bằng công nghệ hiện đại

Tăng cường xử lý rác thải bằng công nghệ hiện đại

Đời sống

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan tăng cường đầu tư, kêu gọi đầu tư các dự án nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ tiên tiến, hiện đại. Qua đó, giải quyết áp lực trong xử lý rác thải, hướng đến mục tiêu thân thiện với môi trường, biến rác thải thành tài nguyên.

Người dân Ia Ko mong sớm được đầu tư hạ tầng giao thông

Người dân Ia Ko mong sớm được đầu tư hạ tầng giao thông

Đời sống

(GLO)- Nhiều tuyến đường xuống cấp cộng với ngầm tràn thường xuyên bị chia cắt trong mùa mưa khiến việc đi lại của người dân làng Vel và làng Sur A (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) gặp nhiều khó khăn. Bà con kỳ vọng Nhà nước sớm đầu tư cầu, đường kiên cố để việc đi lại bảo đảm an toàn, thuận tiện hơn.

Khi phụ nữ tìm niềm vui từ cộng đồng

Khi phụ nữ tìm niềm vui từ cộng đồng

Đời sống

(GLO)- Ngày nay, khá nhiều phụ nữ không chỉ chăm lo gia đình mà khi có điều kiện họ còn chủ động tìm kiếm niềm vui và sự cân bằng trong cuộc sống thông qua nhiều hoạt động rèn luyện có tính hội nhóm, cộng đồng như tập yoga, đọc sách, sinh hoạt nhóm hay vận động ngoài trời.

Làng phong nơi biên giới và khát vọng đổi đời

Làng phong nơi biên giới và khát vọng đổi đời

Đời sống

(GLO)- Từng là nơi biệt lập của những phận đời bị xa lánh vì căn bệnh phong, nay làng Tang (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai) đã khoác lên mình diện mạo mới, đời sống bà con dần khởi sắc. Tuy vậy, việc vượt qua mặc cảm để tìm kiếm việc làm, vươn lên thoát nghèo vẫn là trăn trở của ngôi làng đặc biệt này.

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Nhà máy xử lý nước thải không hoạt động, mỗi ngày có hàng trăm mét khối nước thải sinh hoạt chưa xử lý xả trực tiếp ra biển Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Thực trạng này không chỉ gây ô nhiễm, làm suy giảm chất lượng môi trường biển mà còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân.