Hội Chữ thập đỏ phường An Nhơn Bắc tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở

(GLO)- Ngày 31-12, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là địa phương được Hội CTĐ tỉnh lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, công tác Hội và phong trào nhân đạo của phường An Nhơn Bắc không ngừng phát triển với nhiều hình thức phong phú, thiết thực và hiệu quả. Các phong trào, mô hình hoạt động như cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tết Nhân ái”, “Tháng Nhân đạo", hiến máu nhân đạo… được tổ chức thường xuyên.

Hội đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 3,6 tỷ đồng; hỗ trợ 50 con bò giống cho hộ nghèo làm sinh kế với tổng trị giá 750 triệu đồng; kêu gọi quyên góp giúp đồng bào miền Bắc bị lũ lụt với số tiền gần 200 triệu đồng; phối hợp với Đoàn thanh niên xã kêu gọi tặng quà cho các hộ nghèo với tổng số tiền là 520 triệu đồng…

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội CTĐ phường An Nhơn Bắc đề ra các chỉ tiêu cụ thể như: 60% tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo; phấn đấu hằng năm có 50-60% chi hội đạt loại khá và xuất sắc... Hội CTĐ phường và các chi hội cơ sở phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, trường học, doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà hảo tâm tham gia đóng góp xây dựng quỹ hội ngày càng bền vững.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Trần Dung

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Hà Văn Cát nhấn mạnh: Hội CTĐ phường An Nhơn Bắc là đơn vị đầu tiên trong 135 xã, phường của tỉnh tổ chức Đại hội.

Để thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội, đề nghị Ban chấp hành khóa I xây dựng kế hoạch theo phương châm mạnh về tổ chức, bám sát cơ sở, kịp thời hỗ trợ các đối tượng khó khăn; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của toàn xã hội trong công tác nhân đạo; vận động, thu hút ngày càng nhiều các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tham gia hoạt động nhân đạo.

Ban Chấp hành Hội CTĐ phường An Nhơn Bắc nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội. Ảnh: Trần Dung

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CTĐ phường nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 17 ủy viên. Ông Nguyễn Anh Chương tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CTĐ phường An Nhơn Bắc nhiệm kỳ 2026-2031.