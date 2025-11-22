Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao quà cứu trợ người dân vùng lũ xã Ia Hiao, Ia Tul

(GLO)- Ngày 21-11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với cơ sở thiện nguyện Từ Tâm Gia Lai đã trao quà cứu trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua tại xã Ia Tul và xã Ia Hiao.

Cụ thể, đoàn đã trao 200 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và những gia đình gặp khó khăn sau thiên tai. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm: gạo, mì tôm, các nhu yếu phẩm và 100.000 đồng tiền mặt. Tổng kinh phí hỗ trợ là 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và cơ sở thiện nguyện Từ Tâm Gia Lai còn trao 200 chiếc chăn và nhiều áo ấm cho người dân tại 2 địa phương.

Ông Nguyễn Chí Cẩn-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao quà cho người dân xã Ia Tul bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ảnh: Lạc Hà

Những phần quà trên thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, tiếp thêm động lực để bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và cơ sở thiện nguyện Từ Tâm Gia Lai trao 100 suất quà cho người dân xã Ia Hiao bị thiệt hại bởi mưa lũ. Ảnh: Lạc Hà

Từ ngày 18 đến 20-11, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề tại xã Ia Tul và Ia Hiao. Theo đó, nhiều ngôi nhà ngập sâu, một số diện tích hoa màu bị hư hại, đường giao thông bị chia cắt nhiều giờ.

Trao quà hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại xã Ia Hiao và xã Ia Tul. Thực hiện: Lạc Hà

Chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại và tiếp tục kêu gọi các nguồn lực xã hội chung tay giúp đỡ bà con vùng lũ.