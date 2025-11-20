Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai kêu gọi ủng hộ, cứu trợ người dân vùng lũ

(GLO)- Tối 19-11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã phát lời kêu gọi cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và mong muốn cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ người dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai để ổn định cuộc sống.

Theo đó, ngay sau cơn bão số 13 quét qua, người dân khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai tiếp tục hứng chịu đợt mưa lũ lớn gây thiệt hại nặng nề. Nhiều nhà cửa, hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở y tế bị hư hỏng nghiêm trọng… ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân.

Cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai hỗ trợ nước uống, lương thực cho bà con tại các khu vực bị ngập trên địa bàn phía Đông tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Trước tình hình đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tha thiết kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, chung tay hỗ trợ, giúp đỡ người dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Hiện tại, Hội rất cần nước uống và nhu yếu phẩm để gửi cứu trợ khẩn cấp đến người dân đang bị cô lập ở các khu vực thuộc phường Quy Nhơn Bắc.

Thời gian tiếp nhận ủng hộ bắt đầu từ ngày 20-11- 2025. Mọi cá nhân, đơn vị, nhà hảo tâm có thể ủng hộ bằng chuyển khoản qua số tài khoản: 2077, Ngân hàng Quân đội (MB), nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Mọi người cũng có thể ủng hộ trực tiếp tại địa chỉ: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, số 374 đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai; điện thoại: 0256. 3821664/ Hotline: 0913421526

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cam kết mọi nguồn ủng hộ sẽ được tiếp nhận, phân bổ công khai, minh bạch, đúng đối tượng và kịp thời đến tay bà con vùng bị ảnh hưởng.