Trao tiền của bạn đọc hỗ trợ thiếu nhi bị xơ gan ở xã Biển Hồ

(GLO)- Ngày 27-12, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng trao 5 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ gia đình em Đánh (SN 2013, trú tại làng Kó, xã Biển Hồ).

Hoàn cảnh của Đánh được phản ánh trong bài viết “Xót thương hoàn cảnh em Đánh bị xơ gan” đăng trên Báo Gia Lai điện tử ngày 3-9-2025 và đăng trên Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 29-9-2025.

Đại diện Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Đánh bị xơ gan. Ảnh: Chu Hằng

Em Đánh được bác sĩ chẩn đoán bị xơ gan từ năm 3 tuổi. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống chủ yếu dựa vào công việc làm thuê của bố mẹ.

Chia sẻ trước hoàn cảnh của gia đình em Đánh, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng các mạnh thường quân kịp thời thông tin, kêu gọi sự quan tâm, hỗ trợ từ cộng đồng. Đến nay, tổng số tiền bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình em Đánh là 45.059.000 đồng.

Dù bị bệnh nặng nhưng em Đánh vẫn chăm chỉ học bài. Ảnh: Lạc Hà

Tiếp nhận sự hỗ trợ, chị Đông (mẹ em Đánh) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến bạn đọc, cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã quan tâm, động viên và sẻ chia với gia đình trong những lúc khó khăn nhất.