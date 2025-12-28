Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Trao tiền của bạn đọc hỗ trợ thiếu nhi bị xơ gan ở xã Biển Hồ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LẠC HÀ LẠC HÀ CHU HẰNG CHU HẰNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 27-12, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng trao 5 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ gia đình em Đánh (SN 2013, trú tại làng Kó, xã Biển Hồ).

Hoàn cảnh của Đánh được phản ánh trong bài viết “Xót thương hoàn cảnh em Đánh bị xơ gan” đăng trên Báo Gia Lai điện tử ngày 3-9-2025 và đăng trên Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 29-9-2025.

danh.jpg
Đại diện Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Đánh bị xơ gan. Ảnh: Chu Hằng

Em Đánh được bác sĩ chẩn đoán bị xơ gan từ năm 3 tuổi. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống chủ yếu dựa vào công việc làm thuê của bố mẹ.

Chia sẻ trước hoàn cảnh của gia đình em Đánh, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng các mạnh thường quân kịp thời thông tin, kêu gọi sự quan tâm, hỗ trợ từ cộng đồng. Đến nay, tổng số tiền bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình em Đánh là 45.059.000 đồng.

du-bi-benh-nang-nhung-em-danh-van-cham-chi-hoc-bai-anh-lac-ha.jpg
Dù bị bệnh nặng nhưng em Đánh vẫn chăm chỉ học bài. Ảnh: Lạc Hà

Tiếp nhận sự hỗ trợ, chị Đông (mẹ em Đánh) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến bạn đọc, cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã quan tâm, động viên và sẻ chia với gia đình trong những lúc khó khăn nhất.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)-  Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Mang Yang, UBND xã Ayun và Công an xã Ayun tổ chức thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên tại tiểu khu 432 lâm phần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Theo kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công năm 2025, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đứng đầu bảng xếp hạng với 94,74 điểm, xếp loại xuất sắc. Đây cũng là cơ quan có chỉ số phục vụ cao nhất trong nhóm các sở, ban, ngành của tỉnh.

null