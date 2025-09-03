Xót thương hoàn cảnh em Đánh bị xơ gan

(GLO)- Ở tuổi 12, lẽ ra phải được vô tư đến trường, tung tăng nô đùa cùng bè bạn nhưng em Đánh (SN 2013, trú tại làng Kó, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) lại đang phải chống chọi với căn bệnh xơ gan quái ác. Cơ thể em gầy guộc, bụng phình to và đi lại khó khăn.

Lúc mới sinh ra, em Đánh hoàn toàn khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Nhưng đến năm 3 tuổi, em thường xuyên bị đau bụng. Sau một thời gian, bụng em bắt đầu phình to bất thường, người xanh xao, gầy rộc. Gia đình đưa em đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) để thăm khám và được bác sĩ chẩn đoán bị xơ gan.

Sau thời gian điều trị tại Gia Lai, với sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, gia đình đưa em vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) để chữa trị nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Giờ đây, dù đã 12 tuổi song Đánh chỉ cao 1,4 m và nặng vỏn vẹn 15 kg.

Bị bệnh xơ gan từ năm 3 tuổi nên em Đánh gầy ruộc, xanh xao. Ảnh: Chu Hằng

Dẫu bị căn bệnh quái ác hành hạ suốt nhiều năm nhưng em Đánh vẫn không từ bỏ việc học. Hằng ngày, em được mẹ đưa đón đến trường. Ngồi gọn trong lòng mẹ, giọng em yếu ớt: “Khi đi lại, em rất mệt và đau. Có những hôm trời trở gió, em sốt suốt đêm, mẹ phải thức trắng để chăm sóc. Em chỉ ước mình được khỏe mạnh để đến lớp và vui chơi cùng các bạn”.

Được biết, gia đình em Đánh thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, mọi chi tiêu đều trông chờ vào công việc làm thuê khá bấp bênh của bố mẹ. Chị Đông (mẹ em Đánh) rưng rưng kể: "Từ ngày cháu Đánh phát bệnh rồi trở nặng, vợ chồng tôi phải thay nhau túc trực chăm con. Cuộc sống của gia đình với 5 người con vốn đã khốn khó, nay càng thêm túng quẫn".

Từ ngày bệnh tình con trở nặng, chị Đông phải nghỉ việc đi làm thuê để ở nhà chăm sóc và đưa đón em Đánh đi học. Ảnh: Chu Hằng

Cũng theo chị Đông, mỗi tháng, em Đánh phải nhập viện điều trị từ 1 - 3 lần, chi phí mỗi lần lên đến 5 – 6 triệu đồng. Suốt 9 năm chạy chữa cho cháu, gia đình đã vay mượn khắp nơi. “Vợ chồng chúng tôi đã cố gắng chăm chỉ đi làm thuê nhưng cũng không đủ tiền thuốc thang. Bây giờ không biết phải xoay xở ra sao để tiếp tục chữa bệnh cho con”, chị Đông lo lắng nói.

Trao đổi với P.V, chị Quách Thị Thùy Trang-Phó Bí thư Đoàn xã Biển Hồ, cho biết: Trước đây, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình em Đánh một con bò để phát triển kinh tế và hỗ trợ chi phí xây dựng nhà ở. Hiện cháu Đánh đang được miễn học phí và hưởng chế độ bảo trợ xã hội dành cho trẻ khuyết tật, với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/tháng.

Dù bị bệnh nặng nhưng em Đánh vẫn chăm chỉ học bài. Ảnh: Lạc Hà

“Bệnh tình của cháu kéo dài nhiều năm, cần điều trị liên tục và tốn kém. Gia đình đã nghèo khó, lại vay mượn khắp nơi nên không còn khả năng xoay xở. Chúng tôi tha thiết kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, tiếp thêm hy vọng để cháu có thể tiếp tục điều trị, giữ lại cơ hội được sống và học tập như bao đứa trẻ khác”, Phó Bí thư Đoàn xã Biển Hồ mong mỏi.

Hiện em Đánh rất cần sự chung tay giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái để có thể tiếp tục đến trường. Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ chị Quách Thị Thùy Trang, Phó Bí thư Đoàn xã Biển Hồ (số điện thoại: 0359697579); hoặc Báo Gia Lai qua số tài khoản 62110002425979 tại BIDV do chị Trịnh Thị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính (số điện thoại: 0943065095) phụ trách.