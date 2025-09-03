Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Xót thương hoàn cảnh em Đánh bị xơ gan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LẠC HÀ LẠC HÀ CHU HẰNG CHU HẰNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ở tuổi 12, lẽ ra phải được vô tư đến trường, tung tăng nô đùa cùng bè bạn nhưng em Đánh (SN 2013, trú tại làng Kó, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) lại đang phải chống chọi với căn bệnh xơ gan quái ác. Cơ thể em gầy guộc, bụng phình to và đi lại khó khăn.

Lúc mới sinh ra, em Đánh hoàn toàn khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Nhưng đến năm 3 tuổi, em thường xuyên bị đau bụng. Sau một thời gian, bụng em bắt đầu phình to bất thường, người xanh xao, gầy rộc. Gia đình đưa em đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) để thăm khám và được bác sĩ chẩn đoán bị xơ gan.

Sau thời gian điều trị tại Gia Lai, với sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, gia đình đưa em vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) để chữa trị nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Giờ đây, dù đã 12 tuổi song Đánh chỉ cao 1,4 m và nặng vỏn vẹn 15 kg.

em-danh.jpg
Bị bệnh xơ gan từ năm 3 tuổi nên em Đánh gầy ruộc, xanh xao. Ảnh: Chu Hằng

Dẫu bị căn bệnh quái ác hành hạ suốt nhiều năm nhưng em Đánh vẫn không từ bỏ việc học. Hằng ngày, em được mẹ đưa đón đến trường. Ngồi gọn trong lòng mẹ, giọng em yếu ớt: “Khi đi lại, em rất mệt và đau. Có những hôm trời trở gió, em sốt suốt đêm, mẹ phải thức trắng để chăm sóc. Em chỉ ước mình được khỏe mạnh để đến lớp và vui chơi cùng các bạn”.

Được biết, gia đình em Đánh thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, mọi chi tiêu đều trông chờ vào công việc làm thuê khá bấp bênh của bố mẹ. Chị Đông (mẹ em Đánh) rưng rưng kể: "Từ ngày cháu Đánh phát bệnh rồi trở nặng, vợ chồng tôi phải thay nhau túc trực chăm con. Cuộc sống của gia đình với 5 người con vốn đã khốn khó, nay càng thêm túng quẫn".

me-em-danh.jpg
Từ ngày bệnh tình con trở nặng, chị Đông phải nghỉ việc đi làm thuê để ở nhà chăm sóc và đưa đón em Đánh đi học. Ảnh: Chu Hằng

Cũng theo chị Đông, mỗi tháng, em Đánh phải nhập viện điều trị từ 1 - 3 lần, chi phí mỗi lần lên đến 5 – 6 triệu đồng. Suốt 9 năm chạy chữa cho cháu, gia đình đã vay mượn khắp nơi. “Vợ chồng chúng tôi đã cố gắng chăm chỉ đi làm thuê nhưng cũng không đủ tiền thuốc thang. Bây giờ không biết phải xoay xở ra sao để tiếp tục chữa bệnh cho con”, chị Đông lo lắng nói.

Trao đổi với P.V, chị Quách Thị Thùy Trang-Phó Bí thư Đoàn xã Biển Hồ, cho biết: Trước đây, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình em Đánh một con bò để phát triển kinh tế và hỗ trợ chi phí xây dựng nhà ở. Hiện cháu Đánh đang được miễn học phí và hưởng chế độ bảo trợ xã hội dành cho trẻ khuyết tật, với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/tháng.

em-danh2.jpg
Dù bị bệnh nặng nhưng em Đánh vẫn chăm chỉ học bài. Ảnh: Lạc Hà

“Bệnh tình của cháu kéo dài nhiều năm, cần điều trị liên tục và tốn kém. Gia đình đã nghèo khó, lại vay mượn khắp nơi nên không còn khả năng xoay xở. Chúng tôi tha thiết kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, tiếp thêm hy vọng để cháu có thể tiếp tục điều trị, giữ lại cơ hội được sống và học tập như bao đứa trẻ khác”, Phó Bí thư Đoàn xã Biển Hồ mong mỏi.

Hiện em Đánh rất cần sự chung tay giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái để có thể tiếp tục đến trường. Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ chị Quách Thị Thùy Trang, Phó Bí thư Đoàn xã Biển Hồ (số điện thoại: 0359697579); hoặc Báo Gia Lai qua số tài khoản 62110002425979 tại BIDV do chị Trịnh Thị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính (số điện thoại: 0943065095) phụ trách.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Xót xa cảnh nghèo của 3 mẹ con thương vong vì tai nạn giao thông

Xót xa cảnh nghèo của 3 mẹ con thương vong vì tai nạn giao thông

(GLO)- Một khoảnh khắc sơ sẩy đã cướp đi mạng sống của người mẹ, đồng thời khiến 2 đứa trẻ vừa lên 4 và 5 tuổi bị thương nặng. Bi kịch xảy ra với gia đình người phụ nữ Jrai nghèo sau vụ tai nạn giao thông ở xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Có thể bạn quan tâm

Trung đoàn 38 giúp dân bằng những việc làm thiết thực. Ảnh: Ngọc Minh

Trung đoàn 38 giúp dân bằng những việc làm thiết thực

Xã hội

(GLO)- Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) đứng chân trên địa bàn xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. Thông qua các đợt hành hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận tại các xã lân cận, đơn vị đã có nhiều hoạt động, việc làm ý nghĩa, thiết thực giúp dân.

Chung tay nâng bước em đến trường

Chung tay nâng bước em đến trường

Từ thiện

(GLO)- Nằm trong chuỗi các hoạt động thiện nguyện, nhiều năm qua, Câu lạc bộ (CLB) Tấm lòng vàng An Khê (phường An Khê, tỉnh Gia Lai) thường xuyên tổ chức chương trình “Cùng em đến trường”, trao rất nhiều suất quà ý nghĩa, thiết thực đến học sinh vùng dân tộc thiểu số.

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Ên

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Ên

Từ thiện

(GLO)- Đại diện Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng và UBND xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm và trao 9 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ đợt 3 cho em Ên (SN 2017, học sinh mồ côi ở làng Ia Gri, xã Biển Hồ) vào chiều 28-8.

Nâng cao minh bạch trong sát hạch lái xe

Chuyển đổi số sát hạch lái xe: Nhanh, minh bạch, thuận tiện

Đời sống

(GLO)- Chỉ sau 2 giờ kết thúc kỳ thi, giấy phép lái xe điện tử đã được cấp trên ứng dụng VNeID. Đây là bước tiến từ quá trình chuyển đổi số mà Phòng Cảnh sát giao thông triển khai trong công tác sát hạch, góp phần nâng cao tính minh bạch, rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi cho người dân.

Chủ động phòng cháy từ cơ sở kinh doanh xăng dầu

Cơ sở kinh doanh xăng dầu chủ động phòng ngừa cháy nổ

Đời sống

(GLO)- Với nguy cơ cháy nổ luôn thường trực, các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai xác định công tác phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ then chốt. Sự chủ động từ cơ sở kết hợp kiểm tra, tập huấn nghiêm túc của lực lượng chức năng đã tạo “lá chắn” bảo đảm an toàn trong kinh doanh.

Bữa ăn nhỏ gửi triệu mảnh đời khó khăn

Bữa ăn nhỏ gửi triệu mảnh đời khó khăn

Từ thiện

(GLO)- Giữa nhịp sống nhộn nhịp của phố núi, quán ăn thiện nguyện Yên Vui (số 50, đường Thống Nhất, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) vẫn thầm lặng trao những bữa cơm 2.000 đồng hỗ trợ người nghèo, sinh viên khó khăn và những mảnh đời neo đơn.

Giữ lửa nghề rèn ở phường An Bình. Ảnh: Ngọc Minh

Giữ lửa nghề rèn ở phường An Bình

Xã hội

(GLO)- Trên địa bàn phường An Bình (tỉnh Gia Lai) có gần chục lò rèn. Để giữ lửa nghề, các lò rèn đã chủ động đầu tư máy móc, trang-thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu sửa chữa, sản xuất nông cụ của người dân và mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.

Lan tỏa yêu thương đến cộng đồng

Lan tỏa yêu thương đến cộng đồng

Đời sống

(GLO)- Ngoài làm tốt nhiệm vụ giữ vững trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) còn tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng.

null