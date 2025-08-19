Danh mục
Xã Biển Hồ phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 87 triệu đồng/năm

PHƯƠNG DUNG
(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Biển Hồ lần thứ I diễn ra sáng 19-8 đã xác định 19 chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 87 triệu đồng/năm.

Đồng chí Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Hồ Xuân Ánh-Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; đại diện lãnh đạo một số cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các sở, ngành, đơn vị của tỉnh; cùng 177 đại biểu đại diện 1.190 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

z6921939440391-db781949d1ffa6f540ae0445191dfa6d.jpg
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: A.H

Xã Biển Hồ được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng diện tích, dân số 4 xã: Nghĩa Hưng, Chư Đang Ya, Hà Bầu và Biển Hồ (cũ). Sau 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các xã trước sáp nhập, kinh tế-xã hội địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Hệ thống hạ tầng được quan tâm đầu tư, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Công tác quốc phòng-an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền ngày càng được nâng cao.

Nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ đạo (chiếm khoảng 70% cơ cấu kinh tế), các loại cây trồng, vật nuôi sinh trưởng tốt, giá cả ổn định. Toàn xã hiện có 2.570 ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt 15,26%.

Các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch và tiểu thủ công nghiệp phát triển theo hướng đa dạng, gắn với khai thác lợi thế của địa phương. Hiện trên địa bàn xã có 107 doanh nghiệp và 1.060 hộ kinh doanh đang hoạt động.

Việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được chú trọng.

z6921972983066-df6222a0141192b44507c8b149893d48.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: A.H

Phát huy tinh thần dân chủ, Đại hội đã tập trung thảo luận và thống nhất 4 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá và 19 chỉ tiêu chủ yếu nhằm xây dựng xã Biển Hồ ngày càng giàu mạnh, vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm địa phương giai đoạn 2025-2030 đạt 11,7%/năm; thu nhập bình quân đạt 87 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 313,5 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 0,48%.

Hằng năm, có trên 90% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới trong giai đoạn 2025-2030 đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên. Trong nhiệm kỳ, 100% tổ chức cơ sở đảng được kiểm tra, giám sát; 80% trở lên đảng viên được kiểm tra, giám sát…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Minh Sơn bày tỏ vui mừng và ghi nhận những thành tựu quan trọng mà xã Biển Hồ đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tổ chức quán triệt rộng rãi trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân về chủ trương đúng đắn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

z6921939912900-e46170a197486a56e2226d7fd7e03365.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Biển Hồ khóa I ra mắt tại Đại hội. Ảnh: A.H

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác quản lý quy hoạch, bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ-du lịch gắn với văn hóa và sinh thái.

Đặc biệt, tập trung đầu tư xây dựng Biển Hồ và núi lửa Chư Đang Ya thành điểm đến du lịch hấp dẫn; khai thác hiệu quả tiềm năng từ Khu Di tích thắng cảnh Biển Hồ, đường thông trăm tuổi, đồi chè, núi lửa Chư Đang Ya, đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng một cách bền vững.

Ngoài ra, cần đặc biệt quan tâm đến hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã, nâng cao chất lượng phục vụ và tính chuyên nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Coi sự hài lòng của người dân là thước đo quan trọng trong xây dựng và thực thi chính sách, với tinh thần “làm thật, có kết quả thật”.

Đại hội đã công bố quyết định Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 25 đồng chí; đồng chí Nay Kiên được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

null