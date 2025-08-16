Danh mục
Xã Biển Hồ khen thưởng 15 tập thể, cá nhân dịp 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Chiều 15-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Dự lễ có ông Nay Kiên-Bí thư Đảng ủy xã; ông Trịnh Văn Sang-Chủ tịch UBND xã; cùng đại diện các cơ quan, đoàn thể xã Biển Hồ, các tổ an ninh trật tự cơ sở và tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã.

chu-tich-ubnd-xa-bien-ho-trinh-van-sang-bieu-duong-thanh-tich-cua-cong-an-xa-bien-ho-trong-thoi-gian-qua-anh-van-ngoc.jpg
Chủ tịch UBND xã Biển Hồ Trịnh Văn Sang biểu dương thành tích của Công an xã Biển Hồ trong thời gian qua. Ảnh: Văn Ngọc

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Trịnh Văn Sang cho hay: Công an xã trước đây là lực lượng bán chuyên trách. Từ năm 2019 tới nay, xã đã được bố trí lực lượng Công an chính quy.

Từ đó, Công an xã đã ngày càng vững mạnh, lập được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần giữ vững ổn định để xã phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt, khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng Công an xã đã được quan tâm xây dựng, bố trí lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, gắn với cơ sở, gần dân, sát dân.

Chủ tịch UBND xã Biển Hồ cũng đề nghị lực lượng Công an xã cần tiếp tục quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc”, “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Qua đó, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần gũi, thân thiết, lắng nghe ý kiến của nhân dân, là niềm tin, chỗ dựa vững chắc của nhân dân.

Cùng với đó, Công an xã cần kiên quyết đấu tranh, tấn công quyết liệt, trấn áp mạnh mẽ, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các loại tội phạm. Đồng thời, kiềm chế việc gia tăng và cố gắng kéo giảm, đẩy lùi tình hình phạm tội và vi phạm pháp luật trong xã hội, tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy…

chu-tich-ubnd-xa-bien-ho-tang-giay-khen-cho-5-tap-the-trong-dip-nay-anh-van-ngoc.jpg
Chủ tịch UBND xã Biển Hồ tặng giấy khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Văn Ngọc
﻿Ảnh: Văn Ngọc

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Biển Hồ đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

null