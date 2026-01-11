(GLO)- Ngày 10-1, Trung đoàn Thông tin 29 (Quân đoàn 34) tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” cho gia đình ông Phan Trọng Tạo và bà Nguyễn Thị Chanh tại thôn Bình Lâm, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai.

Hai hộ dân được bàn giao nhà thuộc diện đặc biệt khó khăn. Nhà ông Phan Trọng Tạo bị sập hoàn toàn sau mưa lũ; vợ chồng tuổi cao, sức khỏe yếu, mẹ già bị tật cả hai chân. Bà Nguyễn Thị Chanh sống một mình, chồng đã mất, tuổi cao, chủ yếu phụ thuộc vào con cháu.

Trung đoàn Thông tin 29 bàn giao 2 căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung”. Ảnh: T.D

Dịp này, Trung đoàn Thông tin 29 đã trao tặng các phần quà thiết yếu cho hai hộ gia đình, giúp người dân đón Tết đầy đủ hơn. Tại lễ bàn giao, cấp ủy và chính quyền xã Tuy Phước Đông đã trao giấy khen cho Trung đoàn và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận, giúp nhân dân ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Thượng tá Trần Quốc Việt – Phó Chính ủy Trung đoàn Thông tin 29 – cho biết: Trung đoàn được Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 giao nhiệm vụ xây dựng 5 căn nhà cho người dân tại các xã Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Đông. Đơn vị đã thành lập Ban tổ chức, xây dựng kế hoạch chi tiết, lựa chọn cán bộ, chiến sĩ có tay nghề và tinh thần trách nhiệm cao, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để khảo sát và lựa chọn đúng đối tượng cần hỗ trợ.

Quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do mưa kéo dài, đường vào khu dân cư nhỏ hẹp, vật liệu phải vận chuyển thủ công trên quãng đường xa. Riêng căn nhà bà Chanh có nền đất yếu, độ lún cao, buộc lực lượng thi công phải gia cố móng kiên cố, chiếm gần một nửa thời gian thi công. Tuy vậy, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã khắc phục mọi trở ngại, thi công liên tục, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Chính quyền xã Tuy Phước Đông tặng giấy khen cho Trung đoàn 29 và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận tại địa phương. Ảnh: T.D

Sau hơn một tháng triển khai, 5/5 căn nhà đã hoàn thành, trong đó 2 căn cuối cùng của ông Tạo và bà Chanh được bàn giao đúng tiến độ. Các căn nhà đều kiên cố, phù hợp với sinh hoạt của gia đình, đảm bảo tiêu chí “3 chắc”, có khả năng chống chịu bão, lũ.

Việc hoàn thành nhà ở cho các gia đình thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình của bộ đội với Nhân dân, giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống và đón Tết Nguyên đán 2026 trong căn nhà mới ấm áp, an toàn.