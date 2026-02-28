Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Khối 3 cơ quan Quân đoàn 34 ra quân huấn luyện năm 2026

(GLO)- Ngày 27-2, khối 3 cơ quan của Quân đoàn 34 gồm: Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần - Kỹ thuật và các đơn vị trực thuộc tổ chức lễ ra quân huấn luyện, kết hợp phát động thực hiện Năm An toàn giao thông 2026.

Dự và chỉ đạo buổi lễ có các Thiếu tướng: Trần Công Đức - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 34; Nguyễn Trần Long - Phó Chính ủy Quân đoàn 34; Lê Văn Cương - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34; cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Quang cảnh lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: Quang Thắng

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Khang Yên - Phó Tham mưu trưởng Quân đoàn 34 đã quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2026 của Tư lệnh Quân đoàn; xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung huấn luyện cho từng đối tượng.

Trọng tâm là tiếp tục thực hiện phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; nâng cao trình độ khai thác, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có, nhất là trang bị kỹ thuật, khí tài mới; tổ chức diễn tập nhiều cấp, nhiều hình thức, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Các cơ quan, đơn vị tập trung đổi mới, tạo đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện theo tinh thần Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Cùng với đó, khối 3 cơ quan xác định làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ; coi bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ là khâu then chốt quyết định chất lượng huấn luyện của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Trinh sát 28 (Bộ Tham mưu Quân đoàn 34) biểu diễn võ thuật bay qua vòng lửa. Ảnh: Quang Thắng

Các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ kế hoạch, nội dung, chương trình; phấn đấu bảo đảm quân số tham gia huấn luyện đạt trên 98%, kết quả kiểm tra các nội dung đạt trên 90% quân số trở lên.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Công Đức nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo nghị quyết của Quân ủy Trung ương và mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Bộ Quốc phòng.

Vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục huấn luyện sát nhiệm vụ, địa bàn, đối tượng tác chiến; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và tổ chức huấn luyện; nâng cao chất lượng hội thi, hội thao; tuyển chọn, thành lập đội tuyển tham gia các hội thi cấp trên đạt thành tích cao.

Các đại biểu tham quan mô hình, sáng kiến, cải tiến học cụ huấn luyện. Ảnh: Quang Thắng

Đối với khối 3 cơ quan, trọng tâm là nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo, điều hành; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn sâu, tác phong công tác khoa học.

Các đơn vị trực thuộc chú trọng huấn luyện điều lệnh, thể lực, kỹ thuật, chiến thuật; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, quản lý kỷ luật và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật.

Ngay sau lễ ra quân, các cơ quan, đơn vị đã ký giao ước thi đua thực hiện Năm An toàn giao thông 2026 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”.

