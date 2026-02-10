Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Pleiku gặp mặt, tặng quà cho gia đình quân nhân

(GLO)- Sáng 10-2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức gặp mặt, tặng quà cho 47 gia đình có quân nhân đang tại ngũ nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Tại buổi gặp mặt, Ban Chỉ huy Quân sự phường Pleiku đã báo cáo tình hình 47 quân nhân của địa phương đang thực hiện nhiệm vụ, trong đó có 37 quân nhân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 10 quân nhân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Lãnh đạo phường Pleiku tặng quà các gia đình có quân nhân tại ngũ. Ảnh: Bá Bính

Qua đánh giá, 100% quân nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, nội quy đơn vị; nhiều đồng chí hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được các đơn vị biểu dương, khen thưởng trong quá trình huấn luyện, rèn luyện.

Lãnh đạo phường Pleiku đã gửi những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến các gia đình quân nhân; đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các gia đình trong việc động viên con, em yên tâm thực hiện nhiệm vụ, góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: P.D

Nhân dịp này, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường và Công an phường đã trao quà Tết cho các gia đình quân nhân.