Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị ở điểm cầu Bộ CHQS tỉnh có các đồng chí: Thiếu tướng Lưu Xuân Phương - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Dự ở điểm Hội trường Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất có Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Phó Chính ủy Quân khu 5; Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

img-5223.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: H.P

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại Ban CHQS xã, phường, đặc khu trực thuộc Bộ CHQS tỉnh, thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc ban hành biểu tổ chức, biên chế của Ban CHQS xã, phường, đặc khu.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn đối với cán bộ giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, phường trên địa bàn tỉnh; các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030 đối với các cán bộ được Quân khu 5 quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

trao-quyet-dinh-dieu-dong-si-quan-quan-doi-chinh-quy-giu-chuc-chi-huy-truong-ban-chqs-cap-xa.jpg
Thiếu tướng Lưu Xuân Phương - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 trao quyết định điều động, bổ nhiệm sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã ở phía Đông tỉnh. Ảnh: H.P

Theo các quyết định được công bố, 135 đồng chí sĩ quan quân đội chính quy được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS của 135 xã, phường trong toàn tỉnh. Việc triển khai các quyết định lần này nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Kết luận số 228-KL/TW ngày 31-12-2025 về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, Bộ Chính trị đã chính thức đồng ý chủ trương đưa sĩ quan quân đội về tham gia Ban CHQS cấp xã.

imgp3307.jpg
Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Phó Chính ủy Quân khu 5 trao quyết định điều động, bổ nhiệm sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã ở phía Tây tỉnh. Ảnh: Huy Bắc

Phát biểu tại hội nghị ở hai điểm cầu, lãnh đạo Quân khu 5 khẳng định việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã được thực hiện phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm tinh gọn tổ chức, thống nhất chỉ huy, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng quân sự trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

img-5316.jpg
Thiếu tướng Lưu Xuân Phương - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 bày tỏ tin tưởng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: H.P

Lãnh đạo Quân khu 5 cũng bày tỏ tin tưởng trên cương vị công tác mới, các cán bộ được trao quyết định sẽ tiếp tục phát huy tốt tinh thần trách nhiệm của người quân nhân cách mạng, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

img-5291.jpg
Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ cho Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, phường ở phía Đông tỉnh. Ảnh: H.P

Phát biểu giao nhiệm vụ, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các đồng chí được điều động, bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận địa bàn, tổ chức tiếp nhận, bàn giao công việc trên cương vị mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ huy Ban CHQS xã, phường ổn định tổ chức, biên chế theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu. Kịp thời tham mưu đúng, trúng, kịp thời cho cấp ủy, chính quyền cấp xã về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngay từ những ngày đầu.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Tây tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Tây

Chính trị

(GLO)- Sáng 14-1, đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn dẫn đầu đã làm việc với các xã: Đak Đoa, Ia Băng, Kon Gang, KDang về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo chân lực lượng 'đặc vụ' trước giờ G bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Theo chân lực lượng 'đặc vụ' trước giờ G bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lực lượng Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đang dốc toàn lực, tập trung cao nhất mọi nguồn lực để hoàn tất những phần việc cuối cùng, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Đông Gia Lai

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Đông

Chính trị

(GLO)- Sáng 13-1, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã: Tây Sơn, An Nhơn Tây, Bình An, Bình Phú và Bình Hiệp 

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Thống Nhất

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Chính trị

(GLO)- Sáng 13-1, đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn dẫn đầu đã làm việc với phường Thống Nhất về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 2 xã Phù Cát và Hội Sơn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương

Tin tức

(GLO)- Sáng 13-1, đoàn công tác của Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Phù Cát và Hội Sơn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

Chính trị

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

Đại hội VII của Đảng: Đưa đất nước đi theo con đường đổi mới

Đại hội VII của Đảng: Đưa đất nước đi theo con đường đổi mới

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 13 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận, đánh dấu những thắng lợi, thành tựu và những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Mai Việt Trung, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại cơ sở.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung kiểm tra công tác bầu cử tại các xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây

Tin tức

(GLO)- Chiều 9-1, Đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Mai Việt Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây.

Giới thiệu ông Đoàn Hữu Dũng-Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Giới thiệu Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng Đoàn Hữu Dũng ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Tin tức

(GLO)- Chiều 9-1, Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đoàn Hữu Dũng chủ trì hội nghị.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây

Tin tức

(GLO)- Ngày 9-1, Đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do đồng chí Đặng Vĩnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây.

null