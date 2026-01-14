Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị ở điểm cầu Bộ CHQS tỉnh có các đồng chí: Thiếu tướng Lưu Xuân Phương - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Dự ở điểm Hội trường Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất có Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Phó Chính ủy Quân khu 5; Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: H.P

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại Ban CHQS xã, phường, đặc khu trực thuộc Bộ CHQS tỉnh, thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc ban hành biểu tổ chức, biên chế của Ban CHQS xã, phường, đặc khu.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn đối với cán bộ giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, phường trên địa bàn tỉnh; các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030 đối với các cán bộ được Quân khu 5 quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Thiếu tướng Lưu Xuân Phương - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 trao quyết định điều động, bổ nhiệm sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã ở phía Đông tỉnh. Ảnh: H.P

Theo các quyết định được công bố, 135 đồng chí sĩ quan quân đội chính quy được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS của 135 xã, phường trong toàn tỉnh. Việc triển khai các quyết định lần này nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Kết luận số 228-KL/TW ngày 31-12-2025 về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, Bộ Chính trị đã chính thức đồng ý chủ trương đưa sĩ quan quân đội về tham gia Ban CHQS cấp xã.

Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Phó Chính ủy Quân khu 5 trao quyết định điều động, bổ nhiệm sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã ở phía Tây tỉnh. Ảnh: Huy Bắc

Phát biểu tại hội nghị ở hai điểm cầu, lãnh đạo Quân khu 5 khẳng định việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã được thực hiện phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm tinh gọn tổ chức, thống nhất chỉ huy, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng quân sự trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Thiếu tướng Lưu Xuân Phương - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 bày tỏ tin tưởng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: H.P

Lãnh đạo Quân khu 5 cũng bày tỏ tin tưởng trên cương vị công tác mới, các cán bộ được trao quyết định sẽ tiếp tục phát huy tốt tinh thần trách nhiệm của người quân nhân cách mạng, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ cho Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, phường ở phía Đông tỉnh. Ảnh: H.P

Phát biểu giao nhiệm vụ, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các đồng chí được điều động, bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận địa bàn, tổ chức tiếp nhận, bàn giao công việc trên cương vị mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ huy Ban CHQS xã, phường ổn định tổ chức, biên chế theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu. Kịp thời tham mưu đúng, trúng, kịp thời cho cấp ủy, chính quyền cấp xã về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngay từ những ngày đầu.