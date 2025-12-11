Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quân chính năm 2025

(GLO)- Sáng 11-12, Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Các tập thế, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025 nhận bằng khen của Quân khu 5. ﻿Ảnh: H.P

Năm 2025, Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đặc biệt là công tác sắp xếp tổ chức quân sự địa phương theo đúng chủ trương, kết luận và lộ trình của cấp trên; bảo đảm hoàn thành cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh “tinh, gọn, mạnh”.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thông tin về những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của LLVT tỉnh. Ảnh: H.P

Cùng với những điều chỉnh hợp lý về biên chế, Bộ CHQS tỉnh đã tăng cường tổ chức huấn luyện, luyện tập sát thực tế chiến đấu; coi trọng huấn luyện chuyên sâu, huấn luyện đêm, lấy thực hành là chính. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh ngày càng rèn luyện tốt kỹ năng chiến đấu và xử trí các tình huống tác chiến trên mọi địa hình, thời tiết khó khăn, phức tạp.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh cũng chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự, chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định. Chỉ đạo công tác xây dựng dân quân tự vệ có số lượng, chất lượng, cơ cấu phù hợp, đạt 1,5% so với dân số; đảng viên đạt 21,38%. Đăng ký, quản lý, biên chế, sắp xếp, huy động quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị tham gia huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên chặt chẽ, đạt chỉ tiêu quy định.

Bộ CHQS tỉnh cũng chỉ đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; phối hợp đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm, tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển…

Năm 2026, Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh cùng cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh quyết tâm đoàn kết, khắc phục khó khăn, triển khai toàn diện công tác quốc phòng, quân sự và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Góp phần quan trọng hoàn thành tốt vai trò nòng cốt trung tâm trong việc xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững chắc.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: H.P

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 ghi nhận và biểu dương những kết quả toàn diện trên các mặt công tác mà Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã đạt được trong năm 2025. Đặc biệt là LLVT tỉnh đã luôn chủ động, trách nhiệm trong công tác phòng-chống, ứng phó và giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Về nhiệm vụ năm 2026, Phó Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh chủ động khắc phục khâu yếu, mặt yếu; tích cực phát huy nội lực, đoàn kết nâng cao chất lượng toàn diện, vững chắc các mặt công tác quốc phòng, quân sự.

Trọng tâm là thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, bảo đảm hoàn thành cơ bản xây dựng LLVT tỉnh “tinh, gọn, mạnh”, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu xây dựng LLVT tỉnh “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2026. Ảnh: H.P

Đồng thời chú trọng thực hiện tốt các khâu đột phá và các hoạt động thi đua trọng điểm. Nhất là nâng cao chất lượng toàn diện công tác huấn luyện, diễn tập ở các cấp; xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và an toàn quân đội. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất đạo đức, năng lực tốt, mẫu mực, năng động, trách nhiệm cao, hành động hiệu quả.

Đại tá Mai Kim Bình-Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026 trong toàn LLVT tỉnh. Ảnh: H.P

Dịp này, Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh đã phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026 trong toàn LLVT tỉnh với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”. Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ CHQS tỉnh đã tuyên dương, khen thưởng cho nhiều tập thế, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025.