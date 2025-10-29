Gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh

(GLO)- Ngày 28-10, làm việc tại các xã Vạn Đức, Ân Hảo và Kim Sơn, Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, yêu cầu các xã tập trung gắn kết phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh vững chắc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; tình hình hoạt động của bộ máy chính quyền sau sáp nhập; công tác quy hoạch; tình hình triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

﻿ Lãnh đạo xã Vạn Đức báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Bảo Long

Sau sáp nhập, bộ máy hành chính các xã cơ bản ổn định, hoạt động thông suốt; đội ngũ cán bộ, công chức phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Tại xã Ân Hảo, đến nay đã thực hiện hoàn thành 15/19 chỉ tiêu được tỉnh giao, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,51%. Xã kiến nghị tỉnh xem xét bổ sung biên chế và hướng dẫn việc sáp nhập trạm y tế.

Xã Kim Sơn đạt và vượt 8/19 chỉ tiêu, tốc độ tăng trưởng 6,5%, bằng 94,2% kế hoạch năm. Xã còn thiếu cán bộ chuyên môn, cơ sở hạ tầng hạn chế và một số đoạn đê ven sông có nguy cơ sạt lở.

Đối với xã Vạn Đức, bộ máy hành chính nhanh chóng ổn định đã hoàn thành 10/19 chỉ tiêu tỉnh giao, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,24%, thu ngân sách đạt 38,5% kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Lãnh đạo Sở Xây dựng góp ý tại buổi làm việc. Ảnh: Bảo Long

Sau khi nghe các địa phương báo cáo, đại diện các sở, ngành của tỉnh đã trực tiếp giải đáp các kiến nghị và cam kết hỗ trợ địa phương trong quy hoạch phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và đào tạo kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức cơ sở.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, kết luận buổi làm việc. Ảnh: Bảo Long

Kết luận buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Thế Vinh biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và lực lượng dân quân các xã trong thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép” - vừa phát triển kinh tế, vừa giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí đề nghị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân”.

Đồng chí cũng yêu cầu các xã tập trung hoàn thiện công tác quy hoạch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm 2025.